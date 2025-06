Sostenibilità e comfort . Due nuove ammiraglie. World Class per MSC

Grazie all’accordo con il costruttore navale francese Chantiers de l’Atlantique aumenterà di due unità, passando da quattro a sei, il numero di navi World Class della flotta MSC Crociere. Le due nuove unità verranno consegnate nel 2029 e nel 2030. Le navi World Class sono già le più efficienti dal punto di vista energetico attualmente in servizio, superando significativamente l’Indice di Efficienza Energetica nella Progettazione (EEDI) dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO). "Questo traguardo sottolinea il nostro impegno nella costruzione di alcune delle navi più performanti al mondo - spiega Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Crociere -. La piattaforma World Class, di grande successo, combina il meglio della tecnologia ambientale con gli ultimi progressi nell’esperienza degli ospiti". Le nuove navi affiancheranno, dunque, le ammiraglie già in servizio MSC World Europa e MSC World America, oltre a MSC World Asia e MSC World Atlantic, attualmente in costruzione e che entreranno in servizio rispettivamente nel 2026 e 2027. Tutte le navi World Class sono predisposte per l’uso di diversi carburanti alternativi, tra cui GNL bio e sintetico. Inoltre, saranno dotate di una nuova configurazione di motori a combustione interna di ultima generazione a doppio combustibile, con una nuova tecnologia per ridurre ulteriormente le emissioni di metano.

Le nuove navi disporranno di connettività per l’alimentazione da terra per ridurre le emissioni di carbonio nei porti, dei sistemi di trattamento delle acque reflue più avanzati progettati in conformità con l’IMO, innovazioni nella gestione dei rifiuti e un’ampia gamma di apparecchiature a risparmio energetico a bordo per ottimizzare l’uso del motore e i consumi energetici dell’hotel, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni. Come per le altre navi World Class, le nuove unità combineranno armoniosamente il design elegante europeo distintivo di MSC Crociere con il comfort, per offrire un’esperienza di bordo senza pari e offrire esperienze su misura per le esigenze di diversi tipi di viaggiatori.