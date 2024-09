Sostenibile, pratica e fa bene alla salute. Bicicletta mon amour

Al rientro dalle vacanze molti stanno riscoprendo i vantaggi dell’uso della bicicletta per gli spostamenti urbani. Le bici offrono una soluzione pratica ed ecologica per evitare il traffico, ridurre l’inquinamento e migliorare la salute, contribuendo a rendere le città più vivibili e sostenibili. Con la dichiarazione europea sulla ciclabilità, firmata ad aprile dal Consiglio, Commissione e Parlamento europeo, si compie un passo avanti significativo nel campo della mobilità attiva e sostenibile. Questa politica riconosce ufficialmente la bicicletta come un elemento chiave per l’economia dell’Unione europea, con benefici che spaziano dall’ambito ambientale a quello sociale ed economico.

Anche la rilevanza del World Car Free Day, che si celebra oggi ogni anno, incoraggia le persone a lasciare l’auto per un giorno e a scoprire opzioni di trasporto più sostenibili. Un’opportunità per riflettere sulla dipendenza dalle automobili e sui benefici ambientali, sanitari e sociali di spostarsi a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. Questa giornata evidenzia l’importanza di ridurre l’impatto ambientale delle auto e promuove uno stile di vita più attivo e sostenibile.

La dichiarazione europea sulla ciclabilità include otto principi fondamentali che le istituzioni regionali, locali e nazionali possono adottare per promuovere l’uso della bicicletta: sviluppo e rafforzamento delle politiche sulla mobilità ciclistica, incoraggiamento a una mobilità inclusiva a prezzi accessibili; realizzazione di infrastrutture ciclabili più numerose e migliori; incremento degli investimenti per la mobilità ciclistica; aumento della sicurezza stradale; promozione della multimodalità e del cicloturismo; miglioramento della raccolta di dati sulla mobilità ciclistica.