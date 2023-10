Sospensioni e ala i segreti dell’assetto

Una delle caratteristiche di Revuelto è l’ala mobile che cambia posizione in base alla modalità e alla dinamica di guida, ma può anche essere modificata manualmente dal pilota con un rotore dedicato posto sul volante. All’assetto dell’auto contribuiscono in modo importate le sospensioni semi-attive a quadrilatero che vengono controllate elettronicamente per gestire le forze verticali, adattando in tempo reale il comportamento delle sospensioni e dell’ala posteriore.