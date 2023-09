Sorpresa Bali Catsmart. Piccolo nelle dimensioni grande nello spazio

Adria Ship, rivenditore esclusivo per l’Italia di Catana e Bali oltre che di altri brand presenta al 63° Salone Nautico Internazionale di Genova il Bali Catsmart, il più piccolo catamarano del cantiere francese. Lungo 11,78 metri per 6,46 di larghezza il Bali Catsmart è il modello entry level della gamma Bali che conta così nove modelli con il 54 come ammiraglia nella vela oltre a due ’motore’: Catpasce MY e 43 MY. Una delle caratteristiche del Bali Catsmart è la luce che inonda il salone grazie ai finestroni laterali interamente scorrevoli oltre a un uso ottimale degli spazi che gli assicurano un’abitabilità paragonabile a quella di modelli di maggiori dimensioni. Gli interni sono organizzati oltre al grande living con cucinasoggiornopozzetto open space mentre la zona notte comprende due cabine con relativi bagni per 4 posti letto.

Ė dedicato invece alle crociere con la famiglia il nuovo Elan Impression 43 che fa il suo esordio al Salone sempre con l’importatore Adria Ship. Le firme di questo cruiser di 13,32 metri sono di Humphreys e Pininfarina e il cantiere con nuove tecnologie costruttive e nuovi materiali ha voluto al tempo stesso dare più volumi, più facilità d’utilizzo e diverse opzioni di equipaggiamento. Costruito con la tecnologia della laminazione per infusione a vuoto assistito Elan Impression 43 è dotato doppi timoni e di un’ampia sezione di poppa mentre in coperta il pozzetto è arredato con un grande tavolo centrale. La motorizzazione – versione standard – è composta da uno Yanmar da 45 Cv ma è prevista anche la versione con motore elettrico Oceanvolt electric TBQ. Info su www.adriaship.it