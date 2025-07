Sondaggio Vueling. JOMO e connessioni: prendetevi del tempo

In un’epoca dominata da connessione e condivisione costante, sta emergendo una controtendenza: si chiama JOMO, acronimo di “Joy of Missing Out” (“gioia di perdersi qualcosa”) che, in opposizione alla più nota FOMO (“Fear of Missing Out”), invita a riscoprire il piacere di vivere il momento presente, a rallentare e disconnettersi. Applicabile a tutti i campi della vita quotidiana, questa crescente tendenza si riflette anche sulle scelte di viaggio, più lente e consapevoli, lasciandosi sorprendere dalla destinazione, staccando dalla routine quotidiana e, soprattutto, riducendo l’uso dei dispositivi digitali.

Sorgono però spontanee alcune riflessioni sul tema: siamo capaci di disconnetterci ancora? A cosa ci dedicheremmo, se scegliessimo di farlo? Magari a un viaggio? E se sì, dove? A questi dubbi ha provato a rispondere un sondaggio di Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG, condotto su un campione di mille italiani. Ecco i risultati emersi. Uso consapevole dei dispositivi digitali Dai dati, emerge che oltre il 55% degli intervistati percepisce di trascorrere troppo tempo davanti a uno schermo, mentre meno del 45% non ritiene di farlo oppure non ci presta attenzione.

Si delinea così il profilo medio dell’italiano che ritiene di usare i dispositivi digitali eccessivamente: si tratta per lo più di uomini (ma con scarto ridotto rispetto alle donne, col 51,7% contro il 48,3%) dal nord Italia (45,8% contro il 34,4% dal sud e 19,8% dal centro). Guardando all’età, spicca la Generazione X (35,3%), seguita a stretto giro dai Millennial (31,6%). Significativo per altri versi è anche il dato dei più giovani: solo il 23,2% dei digital native percepisce di eccedere nell’utilizzo di queste tecnologie, a cui sono stati esposti fin dalla nascita.

Il sondaggio di Vueling ha quindi analizzato anche come verrebbe reimpiegato questo tempo offline extra: al primo posto, con il 35,2%, il dedicarsi ai propri hobby, sia quelli più manuali e creativi (dal giardinaggio al cucito, tra gli altri) sia quelli più immersivi- esperienziali, come viaggiare; al secondo le attività per il benessere psicofisico, come lo sport o la meditazione (31,5%); e al terzo la riconnessione con la natura (19%).

Ri.Ga.