Solo e soltanto business. Per La Compagnie comfort prima di tutto

Tutti solo e soltanto in business. Firmato La Compagnie, ovvero il vettore aereo francese che collega New York (aeroporto di Newark) a tre importanti città europee: Parigi, Milano Malpensa e, stagionalmente, Nizza. La Compagnie è una società giovane, indipendente e appassionata con 120 dipendenti. La missione è offrire un’esperienza di viaggio unica sulle rotte transatlantiche. Con soli 76 posti a bordo, l’aeromobile Airbus A321neo è progettato per offrire più spazio e comfort, in modo che i passeggeri arrivino a destinazione rilassati e riposati. Tutto questo permette viaggi unici in business a tariffe interessanti e molto competitive per soddisfare i clienti più esigenti alla ricerca di un’esperienza diversa.

Le rotte. New York-Parigi. La Compagnie opera un volo diretto giornaliero dall’aeroporto di New York Newark all’aeroporto di Parigi Orly.

New York-Nizza. La Compagnie opera una rotta stagionale tra New York Newark e Nizza. Per raggiungere più facilmente la Costa Azzurra durante l’alta stagione, la rotta viene operata fino a 4 volte alla settimana, tra aprile e settembre.

New York-Milano. Ad aprile 2022 La Compagnie ha lanciato la rotta che collega New York Newark a Milano Malpensa con fino a 6 voli diretti a settimana.

Il viaggio. Uniche e spaziose, le cabine sono configurate in 2x2 posti e dispongono di solo 76 sedili, dove la normale disposizione in economy potrebbe raggiungere i 230 posti. Gli A321neo sono dotati di un display da 15.6 pollici montato sul sedile e di una connessione wifi gratuita e ad alta velocità, che consente ai passeggeri di connettersi tramite i propri dispositivi durante il volo.