Sogno Bicipolitana. Entro i prossimi anni mille chilometri di piste protette

Una volta conclusa la Bicipolitana bolognese sarà la prima rete ciclabile d’Italia a livello metropolitano con oltre mille chilometri di percorsi suddivisi in due reti: una per gli spostamenti di tutti i giorni e una per il tempo libero. Attualmente sono aperti e in corso di realizzazione 422 km (il 43% del totale) del sistema che una volta concluso si articolerà in 34 linee: 20 per andare a scuola o al lavoro, 14 per tempo libero e cicloturismo. Oltre alle bici tradizionali potrà essere percorsa anche da e-bike e monopattini.