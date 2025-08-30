Società e piattaforme pronte a esaudire ogni tipo di clientela

Dove acquistare una vacanza in barca a vela? Con chi partire? Come evitare una fregatura? Le società che offrono servizi di charter in Italia sono diverse, e includono sia grandi compagnie internazionali che operatori locali. Fra le più importanti ricordiamo SunSail, WaterTribe, Shamandura Charter, Spartivento, Idea Catamaran Charter (per chi sceglie la sostenibilità). Ma anche la più piccola e molto apprezzata Sail & Travel (Sicilia, Egadi e Grecia) che ha diverse offerte di viaggi, dallo yoga alle crociere per single. Oltre a quelle enogastronomiche: con uno chef siciliano alla scoperta dei vini di Marsala. E Valentinagirodivento.

Molte proposte si possono trovare poi su SailSquare. Una piattaforma online che mette in contatto chi desidera fare una vacanza con gli skipper professionisti che offrono viaggi sia in Italia che all’estero. Qui si trovano vacanze per tutti, su barche a vela, catamarani e caicchi. Da quelle più sportive a quelle in famiglia, crociere del Wwf e in flottiglia. Si può scegliere un noleggio con skipper, una vacanza all inclusive oppure con servizio cucina a bordo. Sulla piattaforma si trovano viaggi in tutti i mesi dell’anno e si possono leggere le descrizioni dettagliate su chi è lo skipper, su chi saranno gli altri membri della crociera, sulle caratteristiche tecniche della barca oltre alle quasi 2mila recensioni pubblicate molto utili e sempre veritiere.

L.P.