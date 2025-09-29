Smart working e traffico. Pro e contro della scelta in uno studio dell’Enea

Lo smart working può essere un aiuto, ma non la panacea per risolvere i problemi della mobilità urbana, che merita di essere affrontata e pianificata in maniera complessiva. A rivelarlo uno studio dei ricercatori Roberta Roberto e Alessandro Zini di ENEA dal titolo ’Lavoro a distanza: evoluzione dei comportamenti di viaggio e loro impatto sulla sostenibilità ambientale’.

"Spostare il lavoro dall’ufficio ad altre sedi come l’abitazione o centri di co-working incide sulla domanda di mobilità, con ricadute su traffico, consumi e qualità dell’aria - sostengono i due autori - Tuttavia la riduzione di consumi ed emissioni è tutt’altro che scontata e può essere attenuata da diversi fattori, come i cosiddetti effetti rimbalzo. Ad esempio, chi si trasferisce in aree periferiche potrebbe andare incontro ad un aumento delle distanze percorse che vanificherebbe i vantaggi ambientali ottenuti dalla riduzione del numero di viaggi".

Lavorare da casa può avere degli effetti positivi sul traffico, ma per valutare l’impatto ambientale complessivo è necessario considerare anche altri fattori. "L’aumento delle ore trascorse in casa per motivi professionali comporta un consumo di energia per riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ed elettronica che rischia di annullare i vantaggi ambientali ottenuti dalla riduzione degli spostamenti - sottolineano i ricercatori - soprattutto se gli uffici restano comunque operativi e non sono gestiti in modo efficiente". Tuttavia il lavoro da remoto potrebbe innescare un circolo virtuoso, stimolando una maggiore consapevolezza sui consumi energetici e promuovendo interventi di riqualificazione sostenibile degli edifici.