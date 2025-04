Smart #5 Brabus. Un sogno da 645 cv

La smart presenta la #5 Brabus, con grandi ambizioni. Certificate dalla sua essenza: quella di esser il modello più potente e veloce di sempre del Marchio, uno zenit elettrico con 645 cavalli. Svelata in anteprima mondiale alla Milano Design Week, lancia una sfida nel segmento premium con un prezzo di partenza di 62.300 euro. Un palcoscenico non casuale quello milanese, perchè da anni il vecchio Salone del Mobile ha sviluppato un Fuorisalone ricco di allestimenti e anteprime che mettono l’auto e il suo futuro proprio al centro.

La sesta variante della famiglia #5 si distingue per essere la più esuberante, con un elevato rapporto potenza/prezzo. Questo Suv di medie dimensioni unisce l’agilità tipica di smart a un’estetica audace firmata Brabus e prestazioni di alto livello, pensate per chi desidera distinguersi.

La smart #5 Brabus ridefinisce il concetto di performance grazie a un equilibrio tra linee dinamiche e una tecnologia di propulsione elettrica avanzata. Con una potenza massima di 475 kW (645 CV), trazione integrale intelligente e Launch Mode, accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi. Il sistema a 800 volt consente una ricarica rapida fino a 400 kW, permettendo di passare dal 10% all’80% in soli 18 minuti in condizioni ottimali, con un’autonomia fino a 540 km WLTP.

La modalità specifica Brabus Mode intensifica l’esperienza di guida con suoni motore simulati. Esteticamente, si caratterizza per i cerchi Brabus Monoblock Z da 21 pollici, pinze freno rosse e dettagli Brabus distintivi. Gli interni combinano eleganza e sportività con sedili in microfibra pregiata e inserti DINAMICA, ventilazione e riscaldamento anteriori e posteriori. Il volante in Alcantara con logo Brabus retroilluminato, il tetto panoramico Halo e l’illuminazione ambientale con 256 tonalità contribuiscono a un ambiente premium.

A livello tecnologico, spicca l’infotainment con due schermi OLED da 13 pollici e il sistema audio Sennheiser Signature Sound con 20 altoparlanti e 1.190 Watt, che offre un suono immersivo anche in Dolby Atmos. Dirk Adelmann, Ceo di smart Europe, sottolinea come la #5 Brabus rappresenti un nuovo punto di riferimento nel segmento dei Suv elettrici, grazie alla combinazione di dinamica di guida, connettività e cura degli interni. Constantin Buschmann, CEO di Brabus presente a Milano, evidenzia come questa vettura sia il Suv elettrico più potente mai realizzato da Brabus, frutto di una collaborazione ventennale tra i due marchi.

La smart #5 Brabus incarna l’impegno verso una mobilità elettrica senza compromessi, offrendo performance, design e tecnologia all’avanguardia. Gli ordini in Italia apriranno il 17 giugno.