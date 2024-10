OpenR Link, con Google integrato, offre un’esperienza come quella dello smartphone con touchscreen e assistente vocale. Consente l’accesso a Google Maps, Google Assistant e a oltre 50 app per musica, notizie, giochi e film, sia per Android Auto o Apple CarPlay, via cavo o wireless. Il doppio display crea un ambiente hi-tech: la strumentazione da 10 pollici (7” per le versioni base), offre quattro modalità: navigazione, minimalista, gestione energetica e ADAS.

f.f.