Sistema e frontiera. Il futuro della nautica dalla Liguria per l’Italia

Non poteva mancare a un evento internazionale come il Salone di Genova l’appuntamento con QN Distretti, la rassegna di incontri dedicata all’approfondimento dell’impatto socio-economico delle principali filiere di produzione regionali, questa volta dedicata al mondo della nautica. L’incontro con i protagonisti del settore è in programma giovedì 18 settembre, dalle 16 alle 18, nell’Eberhard Theatre di Genova.

L’evento dal titolo ’Di sistema e di frontiera: il futuro della nautica, dalla Liguria per l’italia’,

approfondirà i temi legati all’economia nautica e marittima, un settore strategico che nel nostro Paese genera ricchezza, occupazione e innovazione.

L’impatto economico totale della nautica da diporto italiana (nuove costruzioni, refit e turismo nautico) supera i 27 miliardi di euro all’anno. L’effetto moltiplicatore è molto forte, ogni euro di valore generato direttamente dalla nautica ne attiva quasi altri 2, grazie agli acquisti di beni e servizi da parte dei fornitori e alla domanda generata dai redditi del settore.

Il settore nautico e il suo indotto impiegano circa 157.000 persone in Italia.

Una delle eccellenze italiane che proprio in Genova ha il suo centro nevralgico. La “Porta del Mediterraneo” è infatti uno degli scali più grandi e strategici di tutto il continente europeo, primo porto italiano per dimensioni e movimentazione.

L’evento organizzato con il Salone Nautico Internazionale di Genova e Confindustria Nautica è sponsorizzato da TIM Enterprise, SACE e BPER Banca.