Signori in carrozza!. La Costa Azzurra osservando il paesaggio

di Davide Costa

Torna sui binari l’Espresso Riviera, il treno notturno di FS Treni turistici italiani (Gruppo FS), che quest’estate collegherà direttamente Roma, Genova e il ponente ligure con la Costa Azzurra, fino a Marsiglia. Il treno unirà la Capitale alla Francia, ma anche a Montecarlo.

Il servizio sarà operativo dal 4 luglio al 30 agosto, con partenza ogni venerdì dalla stazione di Roma Termini e arrivo a Marsiglia il sabato. Il viaggio di ritorno è previsto da Marsiglia il sabato e arrivo a Roma la domenica mattina. Grazie al treno di FS Treni turistici italiani, anche i viaggiatori che partiranno da Genova (dove sono previste coincidenze con i treni in arrivo da Milano) potranno raggiungere la Francia senza effettuare cambi.

A bordo è previsto il servizio ristorante e spaziosi scompartimenti letto per offrire ai turisti un’esperienza di viaggio confortevole. Durante la tratta notturna sarà possibile viaggiare in cuccette o vagoni letto, mentre da Genova, il treno cambierà configurazione, assumendo un assetto diurno con salottini e posti a sedere di prima e seconda classe, per permettere ai passeggeri di godersi il paesaggio lungo la Riviera. Come su tutti i treni espressi di FS Treni turistici italiani, sarà possibile usufruire del vagone ristorante per gustare la cena o la colazione grazie a un servizio bar sempre operativo.

I biglietti saranno disponibili a partire dal 24 maggio sul sito www.fstrenituristici.it e attraverso tutti i canali di vendita di Trenitalia, incluse le biglietterie di stazione, i distributori self-service e le agenzie di viaggio.