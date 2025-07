Sicurezza in moto. Progetto guida della Federazione

L’European Motorcycle Training Quality Label ha lanciato le linee guida complete per istruttori di formazione motociclistica avanzata e volontaria. Le linee guida sono un elemento chiave della campagna promozionale europea su larga scala "Learn, Ride, Enjoy, Repeat" di ACEM, l’Associazione Europea dei Costruttori di Motocicli e la Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM).

Basata sull’analisi scientifica degli incidenti condotta dal Connected Motorcycle Consortium e sviluppata attraverso la collaborazione tra scuole di formazione di alta qualità, insignite del marchio europeo di qualità per la formazione motociclistica, e importanti istituzioni accademiche, questa iniziativa mira a migliorare gli standard di formazione in tutta Europa affrontando gli scenari di incidenti più frequenti che coinvolgono veicoli a due ruote a motore.

Questo approccio innovativo, basato sull’evidenza scientifica, ha permesso a esperti di formazione e ricercatori di definire una metodologia di allenamento progettata per aiutare i motociclisti a sviluppare le competenze cognitive e pratiche necessarie per anticipare ed evitare le situazioni pericolose più comuni sulla strada. Le linee guida mirano a supportare i motociclisti nel loro percorso personale verso una guida più sicura.

Esperti di formazione provenienti da istituti certificati come KNMV (Paesi Bassi), SMC (Svezia) e VSV (Belgio) sono stati coinvolti in questo processo, insieme a importanti partner accademici. L’ iniziativa mira a costruire una cultura della sicurezza più solida all’interno della comunità motociclistica europea.

È un’evoluzione naturale del Marchio di Qualità Europeo per la Formazione Motociclistica e riflette un impegno condiviso per l’apprendimento continuo, l’innovazione e la responsabilità. Le linee guida per gli istruttori saranno fornite gratuitamente e su richiesta a tutte le scuole di formazione interessate a migliorare la qualità dei loro programmi di formazione post-patente. Per garantirne una più ampia diffusione saranno condivise anche con le organizzazioni che intendono istituire programmi di formazione volontaria sulla sicurezza nei Paesi in cui tali opzioni sono limitate.

Antonio Perlot, segretario generale dell’ACEM, evidenzia così la struttura del progetto: "Il Marchio di Qualità Europeo per la Formazione Motociclistica è già un esempio lampante di come l’industria, le ONG, i formatori e le organizzazioni di motociclisti possano collaborare con successo per migliorare la sicurezza in moto".

"Con l’aggiunta di importanti partner accademici – aggiunge –, stiamo portando questa iniziativa a un livello superiore, fornendo strumenti pratici per gli istruttori di moto. Il nostro obiettivo è chiaro: migliorare la qualità della formazione volontaria in tutta Europa". Jesper Christensen, direttore della Commissione Mobilità della Federazione Mondiale, ha aggiunto: "Il nostro obiettivo è formare piloti in grado di pensare con la propria testa, proprio come i nostri professionisti. Non si tratta solo di tecnica. È questione di mentalità. Consapevolezza. Controllo. Che si sia in pista, sulle strade di montagna o in città, è necessario saper leggere la strada e pianificare con diversi secondi di anticipo. Queste linee guida portano questa intelligenza sulla strada".