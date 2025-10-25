Sabato 25 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
QN MobilitàSette macroaree dedicate agli aspetti della transizione green
25 ott 2025
Achille Perego
QN Mobilità
  Sette macroaree dedicate agli aspetti della transizione green

Sette macroaree dedicate agli aspetti della transizione green

Con sette macroaree su 30 padiglioni, ciascuna dedicata a un aspetto cruciale della transizione ecologica e dell’economia circolare, Ecomondo offre...

Ecomondo propone anche lo spazio innovation district

Ecomondo propone anche lo spazio innovation district

Con sette macroaree su 30 padiglioni, ciascuna dedicata a un aspetto cruciale della transizione ecologica e dell’economia circolare, Ecomondo offre una visione completa delle tecnologie più avanzate e delle soluzioni più promettenti per affrontare le sfide ambientali attuali. Si va dalla gestione e valorizzazione dei rifiuti, nel settore Waste as Resource, all’utilizzo sostenibile delle risorse idriche, ciclo delle acque e sviluppo dell’economia del mare nell’area Water Cycle & Blue Economy. Presso Circular & Regenerative Bio-economy trovano spazio le nuove tecnologie, innovazioni e strategie per terre, mari ed ecosistemi sani e resilienti, mentre Bio-Energy & Agroecology è dedicata alle bioenergie e fortemente legata al mondo dell’agricoltura.

Sites & Soil Restoration offre le più recenti tecnologie per il risanamento ambientale, tecnologie di bonifica e gestione dei siti contaminati e Earth Observation & Environmental Monitoring espone sistemi all’avanguardia di monitoraggio e controllo, basati su tecnologie IoT, intelligenza artificiale e big data. Infine, SAL.VE, il Salone del Veicolo per l’Ecologia, organizzato in partnership con ANFIA. Completano l’offerta sei distretti tematici: Blue Economy, Textile District, Paper District, Circular&Healthy City, Trenchless District e l’Innovation District, che accoglierà 40 Start-Up & PMI innovative, di cui 20 da Marocco e Tunisia. L’iniziativa Green Jobs & Skills faciliterà l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per neolaureati e maturandi di istituti tecnici, giovani professionisti, lavoratori che vogliono orientarsi verso la sostenibilità e imprese impegnate nella transizione ecologica. Il Premio Lorenzo Cagnoni per l’Innovazione Green sarà assegnato alle tecnologie più avanzate e promettenti nei diversi settori espositivi di Ecomondo.

A.Pe.

© Riproduzione riservata