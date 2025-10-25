Sette macroaree dedicate agli aspetti della transizione green

Con sette macroaree su 30 padiglioni, ciascuna dedicata a un aspetto cruciale della transizione ecologica e dell’economia circolare, Ecomondo offre una visione completa delle tecnologie più avanzate e delle soluzioni più promettenti per affrontare le sfide ambientali attuali. Si va dalla gestione e valorizzazione dei rifiuti, nel settore Waste as Resource, all’utilizzo sostenibile delle risorse idriche, ciclo delle acque e sviluppo dell’economia del mare nell’area Water Cycle & Blue Economy. Presso Circular & Regenerative Bio-economy trovano spazio le nuove tecnologie, innovazioni e strategie per terre, mari ed ecosistemi sani e resilienti, mentre Bio-Energy & Agroecology è dedicata alle bioenergie e fortemente legata al mondo dell’agricoltura.

Sites & Soil Restoration offre le più recenti tecnologie per il risanamento ambientale, tecnologie di bonifica e gestione dei siti contaminati e Earth Observation & Environmental Monitoring espone sistemi all’avanguardia di monitoraggio e controllo, basati su tecnologie IoT, intelligenza artificiale e big data. Infine, SAL.VE, il Salone del Veicolo per l’Ecologia, organizzato in partnership con ANFIA. Completano l’offerta sei distretti tematici: Blue Economy, Textile District, Paper District, Circular&Healthy City, Trenchless District e l’Innovation District, che accoglierà 40 Start-Up & PMI innovative, di cui 20 da Marocco e Tunisia. L’iniziativa Green Jobs & Skills faciliterà l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per neolaureati e maturandi di istituti tecnici, giovani professionisti, lavoratori che vogliono orientarsi verso la sostenibilità e imprese impegnate nella transizione ecologica. Il Premio Lorenzo Cagnoni per l’Innovazione Green sarà assegnato alle tecnologie più avanzate e promettenti nei diversi settori espositivi di Ecomondo.

A.Pe.