Seicento bus elettrici entro la fine del 2026

L’impegno di Atm per un trasporto pubblico sempre più green e sostenibile continua senza sosta. Sono infatti in corso importanti investimenti nelle infrastrutture e nella flotta nell’ambito del progetto Full Electric.

L’azienda è il principale consumatore di energia elettrica a Milano, da 5 anni acquista solo energia proveniente da fonti rinnovabili, al momento sono 11 mila i mq di superficie adibita ad impianti fotovoltaici con una potenza installata di circa 2 MWh e che producono in un anno 1.8 GWh di energia elettrica.

Tutta l’energia acquistata da Atm è certificata e proveniente da fonti rinnovabili e l’azienda già oggi sviluppa il 75% di tutto il servizio di trasporto pubblico con energia elettrica: sono in circolazione circa 280 bus elettrici su 24 linee, entro il 2026 circa metà della flotta bus sarà elettrica.

A questi si aggiungono circa 300 bus ibridi già oggi in servizio. L’impegno di Atm nella transizione ambientale è massimo e riguarda anche la provincia di Monza e Brianza dove l’azienda gestisce tramite Net il servizio di trasporto pubblico. Un investimento nel rinnovo della flotta che vedrà i primi bus elettrici in circolazione nel mese di luglio 2025.

Prevede un investimento complessivo di 1,3 miliardi di euro per nuovi veicoli e infrastrutture. Mira a una completa conversione all’elettrico dell’intero parco bus composto da 1.200 mezzi. Questo si tradurrà in una riduzione del consumo di gasolio di 30 milioni di litri all’anno e nell’abbattimento delle emissioni di CO2 pari a 75 mila tonnellate annue.

Oltre agli interventi di riconversione dei depositi per la gestione dei bus elettrici, con colonnine ’plug-in’ e charger di ricarica rapida a pantografo in città l’azienda ha installato 14 charger hi-tech, postazioni evolute e tecnologicamente avanzate per la ricarica rapida degli e-bus in 5/8 minuti. In questo modo viene garantit ai bus un’autonomia sufficiente a rimanere in servizio per tutto il giorno, come avviene per i mezzi tradizionali.