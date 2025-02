Scrambler Ducati. Una lezione di stile

Signore e signori ecco l’altro Scrambler. Quello riservato a pochi – molto semplicemente perchè si tratta di una collezione a tiratura limitata –. Quello che Ducati ha deciso di accendere con un tocco di classe a livello di look e personalità lasciando intatte le prestazioni eccellenti del modello.

’The Symbiosis’ celebra così il profondo legame tra il pilota e il suo Scrambler. Questo legame trasforma la moto in un’estensione del pilota, dove stile, prestazioni e individualità si muovono in perfetta armonia. Ogni dettaglio di Scrambler Ducati 10’ Anniversario Rizoma Edition è stato meticolosamente progettato per sottolineare questo legame, con i componenti all’avanguardia di Rizoma che esaltano l’iconico Dna della moto. Il risultato è un veicolo che non solo riflette l’essenza del pilota, ma ridefinisce anche l’eredità dello Scrambler con un design e una tecnologia all’avanguardia.

L’accattivante finitura ’Metal Rose’, completata da vistose carenature bianche e da una solida base nera, fa della 10’Anniversario Rizoma Edition un vero e proprio pezzo forte. Questo colore sorprendente non è solo un elemento visivo, ma simboleggia un’audace evoluzione nel design delle moto, sfidando le norme tradizionali e trascendendo le categorie.

La moto è impreziosita da componenti in alluminio billet realizzati con precisione da Rizoma, tra cui le leve della frizione e del freno anteriore che garantiscono un controllo maggiore del mezzo, i tappi delle pompe della frizione e del freno anteriore per migliorare le prestazioni, il tappo del serbatoio per un rifornimento senza problemi e le pedane del passeggero per un maggiore comfort.

Questa moto incarna una fusione perfetta di eleganza audace e ingegneria all’avanguardia. Inoltre, i componenti Rizoma con finitura Metal Rose, come il parabrezza, i coperchi della cinghia di distribuzione, i coperchi del telaio, i coperchi di ispezione del motore e le pedane del pilota, non solo migliorano l’aspetto estetico, ma contribuiscono anche alla funzionalità complessiva della moto e all’esperienza del pilota.

Metal Rose irradia sicurezza, accentuando l’elegante livrea bianca e nera della moto e creando un aspetto futuristico impossibile da ignorare. Questa finitura non solo eleva l’estetica, ma rappresenta anche un allontanamento dalle convenzioni, invitando i piloti ad abbracciare l’individualità e a ridefinire l’essenza stessa di ciò che una moto può rappresentare. Stile, inclusività e design innovativo che consentono che ogni viaggio sia un’esperienza unica: visiva e funzionale.

La sicurezza è perfettamente integrata nell’esperienza di guida, assicurando che ogni avventura non sia solo esaltante ma anche sicura.