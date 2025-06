Scooter sempre al top: 5 regole d’oro per la manutenzione perfetta

Uno scooter è un bene prezioso in tempi complicati per la mobilità. Rapido, agile e allo stesso tempo comodo e confortevole, regala a chi lo possiede un senso di libertà senza uguali. Ma come mantenere questo gioiello in piena efficienza? Proviamo a raccontarlo in questo articolo e nel video con l’utilizzo di un modello d'eccezione come il Joyride 300 di Sym.

Ecco cinque regole d'oro per prendersi cura dello scooter e non restare a piedi.

IL TAGLIANDO. Ogni 6-10 mila km oppure una volta all'anno il mezzo ha bisogno di un tagliando completo: olio, filtri, candele, controlli vari. Fai attenzione e se non sai quando portarlo al controllo consulta il libretto di uso e manutenzione. OCCHIO ALL'OLIO. Non aspettare che si accenda una spia, verifica il livello dell'olio ogni 1.000 km. È molto semplice, basta sfilare l'astina e verificare che il livello sia compreso fra il minimo e il massimo. Nel caso fosse troppo basso, bisogna rabboccare con un olio adeguato. In alcuni modelli, particolarmente pesanti, potresti aver bisogno di aiuto per mantenere il mezzo verticale durante il controllo. PRESSIONE GOMME. Se sono sgonfie hanno meno tenuta di strada e aumentano il consumo di carburante. Se sono troppo gonfie perdono aderenza e aumentano il rischio di foratura. I controlli vanno fatti ogni due o tre settimane. LA BATTERIA. D'inverno soffre le basse temperature. Se non usi spesso lo scooter, stacca la batteria oppure acquista un mantenitore di carica, collegando i morsetti ai due poli. D'estate l'eccessiva esposizione ai raggi del sole può danneggiare il cruscotto. Coprilo con un proteggi-cruscotto se rimane esposto. I FRENI. Le pastiglie si consumano prima dei dischi e rivelano lo stato di salute dei freni. Vanno controllate e sostituite con regolarità. Se la maniglia della leva del freno è troppo morbida potrebbe esserci aria nell'impianto frenante ed è necessario uno spurgo.

Guarda il nostro video e se ti è piaciuto diffondilo tra i tuoi amici che hanno uno scooter o pensano di acquistarlo.