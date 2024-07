Scommessa sul futuro che può portare lavoro anche ai ’poli’ italiani

Una Grande Panda per sorridere al futuro. E’ lo slogan scelto da Casa Fiat per celebrare i 125 anni del marchio nella sede storica del Lingotto di Torino. Per garantirsi un domani degno del suo passato, il brand italiano si è tuffato nella galassia Stellantis. Ed ora prova ad ottimizzare i vantaggi che vengono da questa enorme galassia di marchi (sono ben 14) governata da Carlos Tavares. La prima risorsa è offerta dalle piattaforme flessibili e facilmente esportabili, come la Smart Car, che produrrà la Grande Panda e i modelli che verranno: Giga Panda e Fastback. Sono vetture dal design grintoso e futurista destinate al mercato globale. Perché il vero salto di qualità portato da Nuova Panda è l’apertura totale a nuove aree di vendita, fino a coprire 70 mercati complessivi. La Pandona, concepita e disegnata in Italia, sarà prodotta nello stabilimento serbo di Kragujevac ma per i modelli successivi potrebbero rientrare in gioco gli stabilimenti italiani oggi in sofferenza (Mirafiori e Melfi). Il braccio di ferro sulla produzione di auto nel nostro Paese, in atto fra il ministro Urso e il gruppo Stellantis, potrebbe così trovare una composizione grazie al nuovo equilibrio dei poli produttivi.

Ecco perché è doppiamente importante misurare sul mercato il successo della Grande Panda, sia in versione elettrica che in quella ibrida. Il prepotente ritorno al segmento B, che per Fiat richiama agli storici successi (127, Uno e Punto), è una scelta assai ’popolare, così come i prezzi annunciati (sotto i 25 mila euro per l’elettrica e meno di 19 mila per la ibrida). Ora tocca al mercato dire se Fiat potrà davvero sorridere al futuro.