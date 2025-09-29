Scambio di energia fra auto e rete elettrica. Vantaggi fino a 720 euro

Il Gruppo BMW ed E.ON rinnovano e consolidano la propria partnership lanciando la prima soluzione commerciale Vehicle-to-Grid (V2G) in Germania per clienti privati. Grazie alla ricarica bidirezionale, la BMW iX3 diventa uno strumento attivo all’interno del sistema energetico, in grado non solo di consumare elettricità, ma anche di reimmettere energia nella rete quando necessario. Questa offerta innovativa rappresenta un’importante pietra miliare tecnologica e di mercato, integrando perfettamente l’e-mobility all’interno di un processo di transizione energetica. Per la prima volta in Germania, i veicoli elettrici potranno essere utilizzati come unità di accumulo di energia flessibili nella vita di tutti i giorni.

Ricaricare gratuitamente supportando il sistema energetico: ecco come funzionano le nuove soluzioni V2G. Le nuove soluzioni Vehicle-to-Grid (V2G) consentono ai clienti di beneficiare della ricarica bidirezionale: la batteria ad alto voltaggio della loro BMW iX3 può fornire energia in modo flessibile alla rete tramite la BMW Wallbox Professional. La gestione intelligente dell’energia viene garantita grazie alla collaborazione con E.ON, supportata da una tariffa elettrica appositamente studiata per i veicoli V2G e per facilitare il flusso di energia in entrambe le direzioni.

Il software sottostante è stato sviluppato congiuntamente dal Gruppo BMW ed E.ON. Il servizio non solo è facile da usare, ma anche vantaggioso dal punto di vista economico: i clienti che mettono a disposizione la batteria del proprio veicolo per la ricarica e la scarica intelligente possono guadagnare un bonus annuale fino a 720 euro. Ciò consente loro di percorrere fino a 14.000 chilometri all’anno senza costi di ricarica, supportando attivamente la transizione energetica.

Marc Spieker, Board Member e Chief Commercial Officer di E.ON SE, commenta: "Ciò di cui i nostri clienti hanno bisogno è un veicolo con ricarica affidabile, semplice, comoda e a costi convenienti. Offriamo esattamente questo, e non solo. Insieme a BMW, E.ON sta portando il Vehicle-to-Grid direttamente alle persone. La Neue Klasse incontra una nuova energia! È così che liberiamo il potenziale del veicolo per il futuro energetico di ogni individuo. Combiniamo la comodità della ricarica con vantaggi economici tangibili. E, come bonus, ogni veicolo connesso può contribuire a ridurre i costi complessivi del sistema energetico, a vantaggio di tutti".