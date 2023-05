Sbarca la A290_B Una sportiva elettrica compatta alla francese

Alpine A290_B è stata presentata a Bristol. Anticipa la nuova era, solo elettrica, dello storico Marchio sportivo di Renault. Il modello di serie derivato dal prototipo arriverà nel 2024: la vettura nasce sulla base della evocativa R5 Prototype, prototipo a batterie che richiama la mitica Renault 5.

Una sportiva compatta a elettroni, la prima della gamma per Alpine che si completerà con la coupé sportiva erede della A110 e un crossover a ruote alte. Un’auto divertente: è l’obiettivo dichiarato per al A290, la ’B’ sta per Beta quindi per versione non definitiva, che è lunga 4,05 metri, larga 1,85 e alta 1,48. Punta anche a una qualità elevata di materiali e assemblaggi, per ammaliare il pubblico.

Nasce sulla piattaforma CMF-B EV del Gruppo, la potenza del powertrain, a due motori elettrici, ma sarà uno anteriore sulla versione di produzione non è stata annunciata, ma potrebbe arrivare a circa 200 cavalli. Tra le raffinatezze, le sospensioni idrauliche a controllo elettronico, con il raffinato schema Multi-link per l’asse posteriore, per adattare la vettura a una guida sportiva o più votata al comfort.

L’abitacolo si presenta a tre posti, tre anche le porte: ma queste sono caratteristiche del prototipo, la versione di produzione sarà più ortodossa. Resteranno i cerchi con il motivo quadrato centrale e pneumatici specifici sviluppati da Michelin.

