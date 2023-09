Sara Assicurazioni. Sicurezza fa rima con sostenibilità

Sostenibile, innovativa e performante. Queste le parole chiave della moderna mobilità, per un settore che sta vivendo profondi cambiamenti. La filiera industriale, le istituzioni e le Compagnie di Assicurazione sono chiamate ad affrontare nuove sfide che avranno un impatto anche sul consumatore finale. Per questo, Sara Assicurazioni, Compagnia Ufficiale dell’ACI Automobile Club d’Italia, affronta il ’nuovo’ con un approccio proattivo, uno sguardo al futuro e una particolare attenzione all’innovazione, alla sostenibilità e alla sicurezza stradale. La trasformazione dei modelli di trasporto verso un’integrazione multimodale, la sharing mobility e una mobilità più green, che riguarda sia la sostenibilità dell’alimentazione che la capacità di incrementare il livello di sicurezza e di ridurre la frequenza e i costi sociali dei sinistri, hanno ispirato Sara Assicurazioni nella ricerca di soluzioni all’avanguardia.

Esempio ne siano i prodotti Guido Bene e Bici&Co, l’incentivazione al rinnovo del parco con veicoli di nuova immatricolazione provvisti di dispositivi ADAS di sicurezza, ma anche i Centri di Guida Sicura ACI-Sara, la sponsorizzazione del Giro d’Italia e l’iniziativa Sara Safe Factor, un progetto itinerante di educazione alla guida sicura e consapevole che coinvolge gli studenti in età da patente degli istituti superiori di numerose città italiane.

L’evoluzione tecnologica, invece, con la connettività e la telematica, ha permesso alla Compagnia di proporre servizi innovativi per il cliente: l’offerta di sistemi di assistenza alla guida e di pronto intervento in caso di emergenza e l’efficientamento dei processi liquidativi sempre più digitalizzati. Come il servizio Self-perizIA, che permette di effettuare on line la stima dei danni del proprio veicolo, immediatamente dopo la denuncia, la soluzione Guid@Sicura e il servizio di coaching che rileva il grado di attenzione al volante e offre consigli per migliorare il comportamento alla guida sensibilizzando sul tema della distrazione. Inoltre, Sara Assicurazioni offre l’integrazione di soluzioni assicurative con servizi a valore aggiunto che accompagnano i clienti nell’evoluzione delle proprie esigenze.

Come la partnership tra Sara Assicurazioni e DR Automobiles che, sulla base di specifiche campagne promozionali dedicate ai clienti dei nuovi veicoli del gruppo DR Automobiles, riconosce un pacchetto esclusivo che unisce a una estesa copertura assicurativa il valore dell’associazionismo di ACI e l’accensione di tutti i servizi a esso connessi. La mobilità è quindi nel DNA di Sara Assicurazioni, protagonista del settore, grazie alla sinergia tra Azienda, ACI e Intermediari, e interprete dei nuovi trend con un ecosistema della mobilità che continua ad arricchirsi nel tempo: dall’assicurazione, al telepedaggio, dalla telematica alla riparazione danni e all’assistenza.