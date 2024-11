Sara Assicurazioni sceglie Ayvens per il ’lungo termine’

Sara Assicurazioni, brand storico del mercato assicurativo italiano e Compagnia ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, e Ayvens, il brand commerciale di ALD Automotive e LeasePlan, leader mondiale nelle soluzioni di mobilità, hanno annunciato una partnership per l’avvio di un progetto pilota dedicato al Noleggio auto a Lungo Termine.

Questa collaborazione rappresenta un importante passo avanti per Sara che grazie alla sua controllata Sara Services ha avviato un nuovo modello di business che va oltre il tradizionale concetto di assicurazione, aprendo le porte a un futuro di servizi integrati e personalizzati per la mobilità e non solo. Da questo orientamento strategico nasce questo progetto pilota che consentirà ad alcune Agenzie Sara selezionate di proporre ai Clienti i servizi di NLT di Ayvens come parte di una nuova offerta di servizi di mobilità erogata attraverso il marchio Sara Mobility, avendo come plus anche la protezione della polizza auto Sara Assicurazioni inclusa nel costo del noleggio.

La sperimentazione servirà a testare l’efficacia delle soluzioni proposte e raccogliere feedback preziosi prima di estendere l’offerta ad altre Agenzie nel corso del 2025. Ayvens, brand che mette al centro del proprio business l’ascolto del cliente, punta ad offrire soluzioni di mobilità che offrono costantemente alta qualità di servizio e un cambio di marcia in termini di sostenibilità. Il NLT rappresenta una concezione di mobilità che consente al Cliente, a fronte di un canone fisso e senza sorprese, di selezionare l’offerta più adatta alle proprie necessità con tutti i servizi inclusi. La durata del contratto è variabile ed il costo mensile è proporzionale al modello, ai servizi abbinati e ai chilometri che si prevede di percorrere.

Il NLT, grazie ai suoi vantaggi e alla grande flessibilità delle offerte ha dimostrato una grande capacità di reazione al periodo di crisi attraversato dal mercato, andando incontro ai nuovi bisogni di mobilità di professionisti e imprese. "Siamo molto soddisfatti di questo accordo che unisce l’expertise di Ayvens con quella del Gruppo Sara e segna un ulteriore traguardo nel nostro percorso di sviluppo di servizi a valore aggiunto per realizzare la nostra visione di mobilità come ecosistema integrato" ha dichiarato Alberto Tosti, Direttore Generale di Sara Assicurazioni.

"Vogliamo continuare a essere al fianco dei clienti in ogni fase della loro vita, offrendo soluzioni innovative, personalizzate e convenienti che rispondano alle loro esigenze in continua evoluzione. La collaborazione con Sara Assicurazioni è un’ulteriore conferma di come le nostre soluzioni di mobilità per privati e aziende siano sempre più vicine alle esigenze dei clienti", ha affermato Antonio Stanisci, Commercial Director Ayvens Italia.

