Santa Fe, l’avventura con l’ibrido alla spina

di Francesco Forni

La quinta serie della Santa Fe si presenta con un’identità audace e completamente rinnovata, caratterizzata da volumi puri e linee squadrate. Progettata per la quotidianità urbana e le avventure fuori città, incarna il concept ’Open for More’, che fonde fluidamente interni ed esterni per ampliare le esperienze di viaggio. L’abitacolo si distingue per spaziosità e praticità.

La capacità di carico è ai vertici del segmento, raggiungendo 711 litri VDA in configurazione a cinque posti. Il portellone posteriore, con apertura a tutta larghezza, ottimizza la funzionalità. Per un facile accesso al tetto, il montante C può integrare una maniglia a scomparsa. Hyundai ha introdotto un inedito vano portaoggetti bilaterale, accessibile a tutti i passeggeri, inclusi quelli posteriori. Un vassoio di sterilizzazione UV-C, sopra il vano portaoggetti del passeggero, permette di igienizzare oggetti come smartphone e portafogli.

A bordo, tecnologia e connettività sono centrali. La tecnologia Over-the-Air facilita gli aggiornamenti dei sistemi. L’interfaccia utente è dominata da un display curvo panoramico, composto da un cluster digitale da 12,3 pollici e un touchscreen da 12,3 pollici per il sistema di infotainment. Questo garantisce connettività fluida, integrando Bluelink, Hyundai LIVE Services, e la connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto.

La sicurezza è una priorità, con un’ampia gamma di funzioni di assistenza alla guida Hyundai SmartSense di serie. Tra le principali figurano la frenata autonoma di emergenza, il sistema di mantenimento al centro della corsia e il Cruise control adattivo con funzione Stop & Go

L’offerta propulsiva della Santa Fe è versatile e all’avanguardia, con un forte focus sull’elettrificazione.

È disponibile la motorizzazione full-hybrid 1.6 T-GDI HEV, con potenza di sistema di 215 CV, abbinata a un cambio automatico a 6 rapporti, disponibile con due o quattro ruote motrici.

La chicca è rappresentata dalla la versione Plug-in Hybrid. Configurabile a 5 o 7 posti, questa variante combina un motore turbo benzina 1.6 T-GDI da 160 CV con un motore elettrico da 98 CV, alimentato da una batteria da 13.8 kWh.

La potenza massima di sistema raggiunge 253 CV e la coppia 367 Nm, con trazione integrale 4WD HTRAC di serie. La Santa Fe Plug-in Hybrid offre un’autonomia 100% elettrica fino a 54 km nel ciclo medio combinato WLTP in modalità EV.

Un sistema intelligente gestisce la carica, passando automaticamente alla modalità ibrida sotto determinate soglie per ottimizzare i consumi e prevenire lo scaricamento completo della batteria.

La Santa Fe alla spina è disponibile nell’allestimento Business, con prezzo di partenza di 55.800 euro.