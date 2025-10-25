Salpa una nuova era del trasporto marittimo. Obiettivo sostenibilità

Una partnership con Neoline Armateur per sviluppare il progetto di una nave da carico lunga 136 metri e alimentata principalmente dal vento, che consentirà di risparmiare fino all’80% di carburante rispetto a una nave tradizionale delle stesse dimensioni. La costruzione di Neoliner Origin si è conclusa e la nave ha lasciato la Turchia lunedì 29 settembre, per raggiungere i porti di Livorno (sabato 4 ottobre) e Bastia (domenica 5 ottobre), che saranno scali commerciali del suo viaggio tra il cantiere turco RMK Marine e il porto di Saint-Nazaire, che è la destinazione finale.

Progettata per un trasporto marittimo più sostenibile grazie alla propulsione eolica, la nave opererà su una rotta transatlantica tra Saint-Nazaire e Baltimora (USA), con scali intermedi a Saint-Pierre e Miquelon. La prima traversata commerciale verso gli Stati Uniti con partenza da Saint-Nazaire.

Corsica Sardinia Ferries è partner di Neoline Armateur per questo ambizioso progetto: l’innovativo ro-ro due alberi, con 3.000 m² di vele rigide a controllo automatico, che navigherà ad una velocità commerciale di 11 nodi, combinando risparmio energetico e ottimizzazione dei tempi di trasporto. Questa nuova nave da carico potrà trasportare 1.200 metri lineari, 400 auto o 265 container, che rappresentano fino a 5.300 tonnellate di merci.

"Dopo aver limitato la nostra impronta di carbonio in una fase iniziale, ora dobbiamo rivolgerci alle alternative ai combustibili fossili. Oggi si aprono nuove possibilità con carburanti di nuova generazione e la propulsione velica. Come società responsabile, abbiamo il dovere di sostenere la transizione energetica appoggiando soluzioni lungimiranti, veri e propri laboratori per la propulsione del trasporto marittimo del futuro" dice Pierre Mattei, presidente di Corsica Sardinia Ferries.