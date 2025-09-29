Salone di Genova. La nautica italiana conferma la sua leadership su scala globale

di Paolo Galliani

Frastornati dai dettagli, il rischio era di affidarsi al bilancio conclusivo e ai grandi numeri per certificare che ancora una volta e più di ogni altra volta il Salone di Genova aveva consegnato alle cronache un’edizione da annali. Lo è stata. Ed è comprensibile la soddisfazione di Confindustria Nautica che quest’anno aveva scommesso sul successo di un Boat Show quest’anno baciato dal (quasi) completamento del Waterfront di Levante e confortato da un report sul diporto tricolore mai così invidiabile sia in termini di autorevolezza che di leadership a livello globale. Certo, come amava ripetere l’archi-star Santiago Calatrava ’Ciò che rende grande uno spazio non è la sua ampiezza misurata in metri quadri ma le idee che lo valorizzano e le persone che lo vivono’.

E se questo è vero, l’ateso appuntamento all’ombra della Lanterna si è fatto apprezzare per un’a serie di autorevoli riflessioni, prese di posizione e spunti capaci ovviamente di evidenziare il valore di un’eccellenza del Made in Italy che fattura 8,6 miliardi di euro ma anche il suo potenziale inespresso. Ad esempio, segnalando l’urgenza di regole meno farraginose in materia di leasing nautico per rilanciare le immatricolazione di barche con bandiera italiana; e la necessità di maggiori investimenti sulle figure professionali (ingegneri navali, impiantisti, montatori, falegnami, etc.) di cui i cantieri hanno assolutamente bisogno. Insomma, un Salone sul pezzo, capace di dare visibilità più ai contenuti che all’autocelebrazione e di affrontare con sano pragmatismo anche lo stress test dei dazi imposti dagli Usa. Nella hit parade dei momenti assolutamente da ricordare, il format B2B ’TechTradeDays’ che per due giorni ha radunato qualcosa come 400 brand di accessoristica e componentistica; la proposta di legge nazionale presentata dalle Regioni per semplificare le norme burocratiche che penalizzano i distretti nautici; e il Design Innovation Award diventato un faro nella definizione del bello e ben fatto rintracciabile sulle imbarcazioni italiane. Ha tenuto banco il profilo del visitatore medio del Salone 2025, con la figura del 50enne residente in grandi città come Milano, Roma e Napoli a dominare seppure in una platea trasversale e multigenerazionale.

E ancora di più, la fotografia del diportista italiano scattata dall’Osservatorio Nautico Nazionale di Confindustria Nautica, con una serie di immagini ad alta definizione che evidenziano le variabili sociali, culturali ed economiche del settore. Dallo studio è emerso che l’80% degli armatori del Belpaese è maschio e ha più di 50 anni con una concentrazione marcata tra i 65- 70 anni e che le donne, ancorché presenti in un modesto 13%, sono comunque in crescita e sempre più giovani. Per fascia di età, seguono i 50-59enni che rappresentano il 26%, quindi i 40-49enni (10%) mentre la fascia dei 30-39enni non supera il 4%.

Tra le macro-aree, s’impone percentualmente il Nord-Est ma è ancora più interessante la forte quota di giovani diportisti under 40 che si registra nel Mezzogiorno. Sullo sfondo, un Salone che ha suffragato la convinzione diffusa di un “anno nautico” in proiezione 2026 destinato a ristabilire un certo equilibrio tra l’ammirevole dinamismo dei brand che realizzano yacht e superyacht e il comparto delle piccole imbarcazioni che negli ultimi 3 anni ha invece denunciato una certa sofferenza in termini di vendite e fatturato.

All’orizzonte, il grande botto di autostima portata in dote dall’inedito riconoscimento di partner strategico concesso a Confindustria Nautica dalla società ’America’s Cup Events’ in occasione della ’Louis Vuitton 38ª America’s Cup’, la più prestigiosa competizione velica che nel 2027 sarà disputata nelle acque di Napoli. Un rapporto di consulenza esclusiva che avrà un’impagabile ricaduta positiva in termini di immagine e reputazione per l’industria italiana del diporto. Se il presente non è davvero male, il bello deve ancora venire.