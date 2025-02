Safeteasy di O1Green. Tecnologia innovativa per stoccare l’idrogeno

Il progetto Safeteasy di 01Green mira a risolvere una delle principali sfide riguardante la logistica dell’idrogeno. Questa innovazione offre vantaggi significativi rispetto ai metodi convenzionali, garantendo una maggiore densità di stoccaggio, maggiore sicurezza e costi più contenuti, mantenendo il sistema a temperatura e pressione ambiente. Inoltre, rende il trasporto su lunghe distanze, via mare o su rotaia, più pratico e flessibile. Coperto da brevetto di invenzione industriale, Safeteasy nasce da un significativo processo di innovazione di stampa 3D per metalli di 3D4MEC Srl e porta la firma di Andrea Gatto e Ivano Corsini (in foto).

01Green srl si propone di rivoluzionare l’industria dello stoccaggio energetico, con l’obiettivo di accelerare la transizione globale verso fonti di energia pulita e sostenibile. "Riconosciamo l’idrogeno come vettore energetico del futuro, ma siamo consapevoli delle sfide – sostengono Gatto e Corsini – che ostacolano la sua adozione su larga scala, principalmente legate allo stoccaggio e al trasporto.

La nostra soluzione mira a superare questi ostacoli, rendendo l’idrogeno una scelta praticabile e conveniente per un’ampia gamma di applicazioni energetiche. Guidati dall’obiettivo di ridurre l’impronta carbonica globale e promuovere l’uso dell’energia pulita, ci impegniamo a rivoluzionare il campo dello stoccaggio di idrogeno. La nostra visione è di facilitare un futuro in cui l’idrogeno sia facilmente accessibile, stoccabile e trasportabile, rendendolo una fonte energetica primaria per una varietà di applicazioni. 01Green SRL vuole superare i limiti dello stoccaggio di idrogeno, portando una soluzione sicura tramite l’innovativa tecnologia dei contenitori in idruro di magnesio.