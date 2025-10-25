Ryanair investe su Pisa. Inverno con 37 rotte e 8 aeromobili ’basati’

Ryanair ha lanciato il suo operativo invernale 2025 per l’Aeroporto Internazionale di Pisa ’Galileo Galilei’ con 37 rotte in totale, incluse 2 nuove entusiasmanti rotte invernali per Amman e Varsavia, oltre all’aumento delle frequenze settimanali su popolari rotte esistenti tra cui Dublino, Madrid, Marrakech, e Tirana. Il piano sarà operato dagli 8 aerei basati a Pisa, che rappresentano un investimento di 800 milioni di dollari e sostengono oltre 3.600 posti di lavoro nella regione, favorendo al contempo la connettività e il turismo in entrata in città e in tutta la Regione durante tutto l’anno.

L’operativo invernale 2025 di Ryanair a Pisa prevede: 37 rotte in totale, 2 nuove da/per Amman e Varsavia, l’aumento delle frequenze settimanali su popolari rotte esistenti tra cui Dublino, Madrid, Marrakech, e Tirana. E sono 4, 5 i milioni di passeggeri all’anno che si contano nello scalo sotto la Torre pendente con il supporto a oltre 3.600 posti di lavoro locali, inclusi 240 posti di lavoro altamente retribuiti nell’aviazione.

Ryanair opera da/per Pisa da 27 anni, dove ha trasportato oltre 57 milioni di passeggeri fino a oggi, e continua a investire per far crescere il traffico in Italia. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair, afferma: "Per favorire il turismo in Italia, Ryanair rinnova l’appello al Governo italiano e alle Regioni affinché venga eliminata l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti come già fatto da Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e, per gli aeroporti con un traffico fino a 5 milioni di passeggeri, dalla Sicilia. In questo caso, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari nel Paese, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, aumentando il traffico a 80 milioni di passeggeri all’anno, creando 1.500 nuovi posti di lavoro in Ryanair e oltre 250 nuove rotte".

Toscana Aeroporti dichiara: "Come TA siamo lavorando per l’ampliamento e la ristrutturazione del nuovo terminal, con una prima fase di lavori che si concluderà entro la summer 2026: un investimento di 70 milioni". Per celebrare l’operativo invernale 2025 a Pisa, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli 21.99 euro per viaggiare fino al 18 dicembre, disponibili per la prenotazione solo su ryanair.com (soggetto a disponibilità).