Rookies e spettacolo. Red Bull, festa doppia

Il Gp Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini è stata una tappa importante, l’ultima della sua stagione, anche per la Red Bull Rookies Cup: un vivaio di talenti future stelle del Motomondiale. In quest’occasione la categoria ha aperto le porte del suo paddock a media e creator che hanno avuto modo di incontrare i giovanissimi piloti e sperimentare in prima persona la loro routine. I campioni del domani portano in pista le Ktm da 250cc. Moto molto simili alla Moto3 del Mondiale, moto che nello sviluppo dell’azienza possono aprire a mercati importanti. Red Bull ha comunque portato spettacolo ed emozioni non solo in pista ma anche in tutta la Riviera romagnola. Il weekend è iniziato con l’apertura delle Red Bull Riders Night di Riccione e Rimini. Quindi l’iconica KTM Orange Parade che quest’anno ha coinvolto più di 450 partecipanti.

Ri.Ga.