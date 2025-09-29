Robot e veicoli elettrici per gestire le consegne dell’ultimo miglio

La cosiddetta “consegna dell’ultimo miglio“, la fase finale del processo logistico in cui un pacco o un prodotto viene recapitato dal centro di distribuzione locale al consumatore o azienda finale, sta diventando la cartina di tornasole della mobilità del futuro. Un team di ricercatori, guidato dalla Concordia University del Canada, ha sviluppato un modello rivoluzionario che ripensa il modo in cui i pacchi vengono consegnati negli ambienti urbani varando un sistema ibrido che integra veicoli elettrici (EV), robot di consegna autonomi e armadietti self-service per il ritiro dei pacchi.

Lo studio propone un nuovo modello logistico che consente ai veicoli elettrici di inviare robot per le consegne o di indirizzare i clienti verso gli armadietti più vicini, riducendo tempi ed emissioni e offrendo un servizio più flessibile. I clienti con priorità possono usufruire della consegna in giornata tramite robot o veicolo elettrico, gli altri vengono indirizzati agli armadietti per il ritiro automatico o programmato per la consegna il giorno successivo.

Si tratta del primo studio che integra contemporaneamente veicoli elettrici, robot per le consegne, armadietti per la consegna dei pacchi e un servizio clienti basato sulle priorità. Utilizzando un algoritmo di ottimizzazione personalizzato, i ricercatori hanno dimostrato che questo approccio riduce i costi di percorso e di utilizzo del veicolo fino al 53 per cento rispetto ai metodi tradizionali basati esclusivamente su veicoli elettrici.

Questo nuovo modello di consegna potrà avere degli effetti positivi sul mondo dell’e-commerce, ma anche nell’assistenza sanitaria, la consegna di generi alimentari e i servizi comunali. L’adattabilità del modello lo rende anche uno strumento prezioso per la pianificazione di città intelligenti, soprattutto nelle aree urbane densamente popolate dove l’accesso alle consegne è limitato.