Rivoluzione tecnologica. Reti di bike sharing su misura grazie all’IA

Il bike sharing elettrico può offrire un’alternativa di mobilità sostenibile ai turisti in vacanza in Italia e grazie all’aiuto della tecnologia e dell’Intelligenza Artificiale anche alberghi, case vacanze e hotel possono organizzare la propria rete.

"Mettere delle e-bike a disposizione degli ospiti significa ridurre l’impronta ambientale del turismo, decongestionare le aree urbane e favorire un modello di scoperta lento, rispettoso e rigenerativo - spiega Nadia Mangiavacchi, Ceo e fondatrice di HopOnMobility, azienda innovativa nel settore della micro-mobilità condivisa, che ha sviluppato una piattaforma digitale con Intelligenza Artificiale - Le strutture che adottano questo approccio si posizionano come protagoniste del cambiamento climatico, rispondendo alle esigenze di una nuova generazione di viaggiatori consapevoli". HopOnMobility permette la gestione in tempo reale di qualsiasi flotta, senza intervento manuale, con blocco/sblocco a distanza e tracciamento degli spostamenti.

L’integrazione dell’AI permette, inoltre, di creare percorsi personalizzati per ogni ospite, suggerendo tappe culturali, esperienziali o commerciali selezionate in base ai suoi dati comportamentali. Un upgrade di servizio che si traduce anche in nuove opportunità di monetizzazione e fidelizzazione per il gestore. "Grazie alla possibilità di noleggiare una bici, l’ospite vive un rapporto più diretto e autentico con il territorio. Può scoprire così itinerari nascosti, piccoli borghi, artigiani, attrazioni e paesaggi spesso esclusi dai circuiti tradizionali". Nel 2023, il 62% delle bici in sharing in Italia erano elettriche, con 11,5 milioni di noleggi e 25 milioni di chilometri percorsi. La crescita non si è fermata nel 2024 un +22% nei noleggi.