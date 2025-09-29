Rivoluzione sotto il sole. Sessantuno nuovi convogli per potenziare la rete locale

Dall’inizio del 2025 a oggi sono stati sessantuno i nuovi treni di Regionale, il brand di Trenitalia (Gruppo FS) che si occupa di trasporto locale, entrati in servizio nel nostro Paese. Un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro in linea con gli obiettivi del Piano strategico 2025–2029 del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che entro il 2027 prevede di portare a 1.061 il numero di convogli di nuova generazione destinati a pendolari e viaggiatori in tutta Italia.

Grazie ai contratti di servizio con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, committenti del servizio, fino a oggi sono stati consegnati 596 treni di nuova generazione che, sommati ai 335 acquistati in precedenza, portano a 931 il numero dei nuovi convogli in circolazione. Con le ulteriori consegne di quest’anno e quelle previste entro il 2027, l’80% dell’intera flotta Regionale sarà rinnovato, per un investimento complessivo di 7 miliardi.

"Il rinnovo del trasporto ferroviario regionale è uno dei pilastri del nostro Piano Strategico 2025-2029 che prevede investimenti per 100 miliardi di euro in cinque anni - spiega Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS Italiane - Un processo in continua evoluzione, che punta a offrire treni moderni, sostenibili e con elevati standard di comfort e sicurezza. Regionale rappresenta una leva strategica per una mobilità sempre più integrata e connessa, in grado di valorizzare i territori e accompagnare le trasformazioni sociali, ambientali e culturali di un Paese in movimento". Un servizio capillare che ogni giorno garantisce più di 6.000 corse e trasporta oltre 400 milioni di passeggeri l’anno, quello offerto da Regionale sul territorio italiano.

Tante le soluzioni per i viaggiatori che ad esempio con il biglietto digitale Regionale possono scegliere una formula su misura con assistenza e informazioni personalizzate e grande flessibilità. Fino alle 23:59 del giorno precedente il viaggio è infatti possibile effettuare cambio di data e di ora. Il giorno del viaggio si può fare un numero illimitato di cambi ora fino alla partenza programmata del treno.

Il biglietto digitale Regionale può essere acquistato sul sito o l’app Trenitalia, le biglietterie di stazione, le agenzie di viaggio abilitate e sul sito di Trenitalia Tper. Inoltre acquistando il tagliando elettronico in caso di ritardo del treno il viaggiatore riceverà automaticamente l’indennizzo, laddove previsto, senza dover fare alcun tipo di richiesta, direttamente sulla carta utilizzata per l’acquisto del biglietto.