Rivoluzione Skoda. Plug-in ed elettrico per il trio dei Suv

Skoda si posiziona con una gamma elettrificata completa, rispondendo alle diverse esigenze del mercato con innovazione e funzionalità. Elroq è un SUV elettrico medio, progetto interno su piattaforma MEB, che debutta col linguaggio ’Modern Solid’. L’Elroq 60 bilancia prestazioni e autonomia. Misura 4.488 mm in lunghezza, offre notevole abitabilità e un bagagliaio da 470 litri. La batteria lorda è di 63 kWh, con potenza di 150 kW e 310 Nm di coppia. Accelera 0-100 km/h in 8 secondi. L’autonomia WLTP è tra 395 e 429 km. Ricarica continua fino a 165 kW. La dotazione di serie è ricca: infotainment da 13 pollici con navigatore, climatizzazione bi-zona, sensori di parcheggio, retrocamera, protocolli smartphone wireless e volante riscaldabile. La sicurezza è colonna portante: ADAS di Livello 2 (Adaptive Cruise Control, Lane Assist 2.0, Emergency Assist) e sette airbag. Assistente virtuale ’Laura’ e accesso remoto via MySkoda App. Il prezzo da 38.500 euro con commercializzazione avviata.

La rinnovata gamma Enyaq, con l’estetica ’Modern Solid’ che caratterizzerà le future elettriche, si basa sulla piattaforma MEB, garantendo prestazioni, efficienza e comfort. L’Enyaq misura 4.658 mm in lunghezza e ha un passo di 2.766 mm. La batteria netta da 77 kWh alimenta un propulsore da 210 kW (285 CV) con 545 Nm di coppia. Accelera 0-100 km/h in 6,7 secondi. L’autonomia WLTP varia da 545 a 580 km. La ricarica supporta fino a 135 kW in CC, con pre-condizionamento batteria e card Powerpass. La dotazione di serie è ricca: infotainment da 13 pollici con navigatore, climatizzazione tri-zona, sedili e volante riscaldabili, sensori parcheggio, telecamera e interfaccia smartphone wireless. In tema di sicurezza ADAS di Livello 2 (Adaptive Cruise Control, Lane Assist 2.0, Emergency Assist, Traffic Jam Assist) e sette airbag con assistente ’Laura’ e IA ChatGPT. Le consegne sono appena iniziate. Prezzo da 47.200 euro.

Il grande Suv Kodiaq infine, riprogettato sulla piattaforma MQB-EVO, promette un volume di carico senza pari, fino a 2.105 litri. La versione iV, ibrida plug-in, unisce efficienza e prestazioni. Lungo 4.758 mm con un passo di 2.791 mm. Il propulsore 1.5 TSI PHEV eroga 204 cavalli. La batteria da 25,7 kWh lordi regala un’autonomia elettrica di 110-124 km. Accelera 0-100 km/h in 8,4 secondi. L’abitacolo presenta gli innovativi Smart Dial e connettività con eSIM e Virtual Cockpit standard. La sicurezza include ADAS di Livello 2 (Cruise Control Adattivo, Emergency Assist 3.0) e sette airbag. Commercializzazione già iniziata. Prezzo da 48.800 euro.

Francesco Forni