Rivoluzione Bmw. La nuova iX3 è già nel futuro

29 Settembre 2025

29 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
di Francesco Forni

La iX3 inaugura una fase centrale per BMW. Primo modello di serie sviluppato sulla piattaforma Neue Klasse e introduce un approccio tecnico e stilistico che segnerà le generazioni future della gamma elettrica. Suv medio a emissioni zero, misura 4,78 metri in lunghezza, 1,89 metri in larghezza e 1,63 metri in altezza. Le proporzioni sono equilibrate e il design mantiene l’impostazione tipica dei modelli X.

Il frontale verticale è dominato dai reni BMW reinterpretati con firma luminosa. I fianchi lisci con maniglie a filo e passaruota in tinta accentuano la pulizia delle superfici. La coda è caratterizzata da fari orizzontali ispirati alla tradizionale grafica a L.

La versione iX3 50 xDrive, attesa entro fine 2025, adotta due motori elettrici, un EESM posteriore e un ASM anteriore, per una potenza complessiva di 345 kW corrispondenti a 469 cavalli. La trazione è integrale e la coppia, non ancora comunicata, si preannuncia elevata.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h si completa in 4,9 secondi, con velocità massima limitata a 210 km/h. La batteria utilizza celle cilindriche ad alta densità con capacità netta di 108,7 kWh. L’autonomia secondo ciclo WLTP varia tra 678 e 805 km. Il sistema BMW eDrive di sesta generazione aumenta l’efficienza del 40% rispetto al precedente. Il peso scende del 10% e i costi di produzione calano del 20%. Le innovazioni offrono benefici diretti su prestazioni e sostenibilità economica.

La ricarica raggiunge 400 kW e consente di recuperare 372 km in 10 minuti. Il passaggio dal 10% all’80% della capacità richiede 21 minuti. In corrente alternata è possibile ricaricare fino a 22 kW. Le funzioni V2L, V2H e V2G permettono di alimentare dispositivi domestici o restituire energia alla rete. Il portello di ricarica si apre con sistemi di intelligenza artificiale.

L’abitacolo introduce il BMW Panoramic iDrive, con display sospeso e interfaccia sensoriale. L’ambiente è luminoso, ordinato e centrato sul conducente, con personalizzazioni tramite My Modes. La struttura elettronica si affida a quattro supercomputer dedicati a guida, dinamica, comfort e infotainment. Il cablaggio è alleggerito del 30% con eFuses intelligenti per maggiore efficienza. Il sistema Heart of Joy coordina sterzo, freni, trasmissione e recupero energetico con calcoli predittivi. La funzione Soft Stop assicura decelerazioni progressive, mentre la rigenerazione copre il 98% delle frenate urbane. Il BMW Dynamic Performance Control gestisce assetto e potenza in tempo reale.

La gamma prevede cerchi da 20 a 22 pollici, vernici pastello o metallizzate e quattro allestimenti: Essential, Contemporary, M Sport e Individual. Tra gli optional figurano impianto Harman/Kardon, tetto panoramico, volante riscaldato e pacchetti Iconic Glow o M Sport. Il debutto europeo è previsto per la primavera 2026, seguito dall’arrivo negli Stati Uniti in estate. I prezzi partono da 69.900 euro, con la M Sport a 73.700 euro e la M Sport Pro a 76.400 euro. Il piano Neue Klasse prevede 40 modelli o aggiornamenti entro il 2027, con applicazione estesa di design e soluzioni tecniche.

