Rivoluzione Bmw. La nuova iX3 è già nel futuro

di Francesco Forni

La iX3 inaugura una fase centrale per BMW. Primo modello di serie sviluppato sulla piattaforma Neue Klasse e introduce un approccio tecnico e stilistico che segnerà le generazioni future della gamma elettrica. Suv medio a emissioni zero, misura 4,78 metri in lunghezza, 1,89 metri in larghezza e 1,63 metri in altezza. Le proporzioni sono equilibrate e il design mantiene l’impostazione tipica dei modelli X.

Il frontale verticale è dominato dai reni BMW reinterpretati con firma luminosa. I fianchi lisci con maniglie a filo e passaruota in tinta accentuano la pulizia delle superfici. La coda è caratterizzata da fari orizzontali ispirati alla tradizionale grafica a L.

La versione iX3 50 xDrive, attesa entro fine 2025, adotta due motori elettrici, un EESM posteriore e un ASM anteriore, per una potenza complessiva di 345 kW corrispondenti a 469 cavalli. La trazione è integrale e la coppia, non ancora comunicata, si preannuncia elevata.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h si completa in 4,9 secondi, con velocità massima limitata a 210 km/h. La batteria utilizza celle cilindriche ad alta densità con capacità netta di 108,7 kWh. L’autonomia secondo ciclo WLTP varia tra 678 e 805 km. Il sistema BMW eDrive di sesta generazione aumenta l’efficienza del 40% rispetto al precedente. Il peso scende del 10% e i costi di produzione calano del 20%. Le innovazioni offrono benefici diretti su prestazioni e sostenibilità economica.

La ricarica raggiunge 400 kW e consente di recuperare 372 km in 10 minuti. Il passaggio dal 10% all’80% della capacità richiede 21 minuti. In corrente alternata è possibile ricaricare fino a 22 kW. Le funzioni V2L, V2H e V2G permettono di alimentare dispositivi domestici o restituire energia alla rete. Il portello di ricarica si apre con sistemi di intelligenza artificiale.

L’abitacolo introduce il BMW Panoramic iDrive, con display sospeso e interfaccia sensoriale. L’ambiente è luminoso, ordinato e centrato sul conducente, con personalizzazioni tramite My Modes. La struttura elettronica si affida a quattro supercomputer dedicati a guida, dinamica, comfort e infotainment. Il cablaggio è alleggerito del 30% con eFuses intelligenti per maggiore efficienza. Il sistema Heart of Joy coordina sterzo, freni, trasmissione e recupero energetico con calcoli predittivi. La funzione Soft Stop assicura decelerazioni progressive, mentre la rigenerazione copre il 98% delle frenate urbane. Il BMW Dynamic Performance Control gestisce assetto e potenza in tempo reale.

La gamma prevede cerchi da 20 a 22 pollici, vernici pastello o metallizzate e quattro allestimenti: Essential, Contemporary, M Sport e Individual. Tra gli optional figurano impianto Harman/Kardon, tetto panoramico, volante riscaldato e pacchetti Iconic Glow o M Sport. Il debutto europeo è previsto per la primavera 2026, seguito dall’arrivo negli Stati Uniti in estate. I prezzi partono da 69.900 euro, con la M Sport a 73.700 euro e la M Sport Pro a 76.400 euro. Il piano Neue Klasse prevede 40 modelli o aggiornamenti entro il 2027, con applicazione estesa di design e soluzioni tecniche.