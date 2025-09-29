"Risorse sprecate e troppi disagi per i cittadini"

Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d’Italia, il tram rappresenterà un tassello principale nel mosaico della mobilità felsinea.

Una nuova occasione o un’opera che potrebbe rivelarsi un boomerang?

"Questo progetto, per noi di FdI, non si sarebbe dovuto realizzare. Si tratta di un’infrastruttura già archiviata decenni fa e che non porterà reali benefici alla cittadinanza. Anzi, per far spazio al tram sarà necessario restringere le carreggiate per le auto, raddoppiando così il traffico sul territorio. Chi sceglie di muoversi in auto non lo fa per vezzo, ma per rispondere a necessità che non sempre riescono a trovare risposta nel trasporto pubblico. Ci sono situazioni lavorative, familiari o logistiche che rendono indispensabile l’uso del mezzo privato e questo va considerato. Ma non solo".

Cos’altro?

"Il tram non riuscirà a offrire un servizio significativamente diverso da quello già garantito dagli autobus. Sono risorse sprecate, che finiranno per costringere i cittadini ad abbandonare l’uso del mezzo privato senza però poter contare su un’alternativa più efficiente".

Rimane poi il nodo dei cantieri. Come intervenire?

"Bologna è attraversata da eterni cantieri e questo genera forti difficoltà per commercianti e non solo. È quindi necessario prevedere veri e propri ristori per le attività danneggiate, attraverso misure concrete come l’azzeramento delle imposte locali e erogare contributi diretti, sul modello di quanto avvenuto durante la pandemia. Se un commerciante perde una determinata quota di fatturato, è giusto che riceva un sostegno il più vicino possibile alla perdita subita. Abbattere solo il 50% della TARI, come fatto da Lepore, è una presa in giro".

A marzo, inoltre, sono entrate in vigore le nuove tariffe per il biglietto dell’autobus che hanno visto in aumento del 50%.

"Un’ulteriore tassa che ricade così sulle tasche dei cittadini e che accade in combinazione con i cantieri e la Città 30. Colpirà le fasce più deboli. Non ha senso incentivare il trasporto pubblico se poi si aumenta il biglietto del bus".

Quali sono le priorità-chiave riguardo la mobilità bolognese?

"Intanto, sarebbe importante rivedere il sistema delle corsie preferenziali e delle ZTL. L’obiettivo dovrebbe essere quello di consentire agli automobilisti di muoversi in modo più dinamico, soprattutto in un contesto già appesantito dalla presenza diffusa dei cantieri. Ogni quartiere ha le sue peculiarità e, proprio per questo, servirebbe un impegno capillare per analizzare le criticità insieme ai cittadini. Pensiamo poi ai viali, congestionati nelle ore di punta, sono un semaforo rosso continuo. Questo rallenta il traffico e contribuisce alla formazione di lunghe code: sono problematiche strutturali che vanno affrontate per sciogliere realmente i nodi della viabilità".