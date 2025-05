Rinnovata e potente. È l’ora di CF700MT

Avventura e divertimento con la super cilindrata di CFMOTO. Ilviaggio inteso come comfort, senza trascurare la prestazione e ovviamente lasicurezza: c’è tutto questo nella 700 di CF, una moto che sa coniare alla perfezione il bello del look con la potenza adatta a qualsiasi tipo ditracciato.

Sulle orme della precedente 650MT, la 700MT offre un look gradevole ed equilibrato e si caratterizza dalla perfetta integrazione tra serbatoio, cupolino e codone. Il design è muscoloso, ma raffinato, adatto ad una moto che desidera comunicare il piacere del viaggio. Tutto questo grazie anche al gruppo ottico anteriore che ne costituisce una firma luminosa ben riconoscibile. A rendere unico il design non mancano tanti particolari di pregio come i paramani, il puntale che prolunga la linea raffinata e il terminale di scarico anch’esso perfettamente integrato.Il propulsore della 700MT – come si legge sul sito ufficiale – è un generoso bicilindrico fronte marcia con quattro valvole per cilindro eottimi valori di coppia e potenza massima. Sfiora i 67 CV (49 kW) a 9.000giri/min e raggiunge i 60 Nm di coppia massima al regime di soli 7.250 giri/min per una velocità massima di 185 km/h.

Queste caratteristiche unite all’ottima erogazione e alla sensazione di potenza riservati al pilota sono la garanzia di un’esperienza di guida sempre eccellente. Grazie alla sua architettura solida e affidabile,il bicilindrico CFMOTO è il partner ideale per affrontare ogni tipo di avventura. Il comparto ciclistico vede lavorare con successo una forcella a steli rovesciati da 43mm completamente regolabile, nel precarico delle molle e nei freni idraulici con funzione separata in compressione e in estensione tra i due steli. Il mono ammortizzatore posteriore, che non agisce su leveraggio progressivo, è collegato direttamente tra telaio e forcellone ed è anch’esso completamente regolabile nel precarico e nell’idraulica.

Il comparto elettronico è di prima qualità grazie anche alsistema ABS a doppio canale che garantisce massima sicurezza in ogni condizionedi guida; due sono le modalità di guida, Concision e Classic, facilmente selezionabili attraverso il blocchetto comandi posto sul lato sinistro del manubrio, che adeguano le caratteristiche di erogazione e risposta al comandodel gas. Questi sistemi che contribuiscono alla sicurezza sono un plus che CFMOTO mette al centro un’offerta di prodotto davvero completa. Completo di tutte le informazioni necessarie, lo schermo TFTa colori da 5” è sempre ben leggibile grazie alla regolazione della luminosità su cinque livelli. Inoltre, è possibile collegare facilmente lo smartphone e sfruttare ilpotenziale dell’ App dedicata CFMOTO Ride per tenere sottocchio i dati della moto e caricarlo comodamente grazie alle prese USB e USB-C.

Attraverso i comodi blocchetti sul manubrio è poi possibile impostare le modalità di guida traConcision e Classic. Non mancano alcuni servizi di cortesia al pilota come l’indicatore di cambio marcia e l’avviso di superamento della velocità preimpostata. L’allestimento prevede poi supporti per le valige laterali, maniglione in alluminio per il passeggero, paramani e parabrezza regolabile.