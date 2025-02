Renault Scenic . E-tech Electric. Stile e sostenibilità

di Francesco ForniElettrica per le famiglie, Scenic E-tech, è il nuovo crossover Renault. Spicca per doti tecniche peculiari e per il suo linguaggio stilistico originale, sia all’esterno sia all’interno. Rappresenta un’evoluzione nel panorama delle auto familiari, combinando un design moderno, un’esperienza di guida piacevole e un impegno concreto per la sostenibilità.

La piattaforma nativa elettrica AmpR Medium rappresenta una solida base tecnologica. All’estero la francese presenta linee fluide e contemporanee, unendo elementi da Suv e berlina. L’abitacolo offre spazi generosi e grande luminosità, migliorando il comfort. Il tetto panoramico in vetro opacizzante Solarbay aumenta la sensazione di benessere e spazio. Il piacere di guida è fornito dalle diverse potenze del propulsore elettrico. Sono disponibili due versioni: una da 125 170 cv, prezzo da 41.550 euro, e una da 220 cavalli. Due sono le opzioni di batteria: 60 kWh per un’autonomia di 430 km e 87 kWh per un’autonomia di 625 km nel ciclo WLTP.

La ricarica è ottimizzata, con possibilità di recuperare fino a due ore di autonomia in 30 minuti tramite le colonnine ad alta potenza. Scenic E-tech è compatibile con diverse soluzioni di ricarica, sia in corrente continua sia alternata. La connettività è all’avanguardia, grazie al sistema OpenR Link con Google integrato, che offre oltre 50 App per l’intrattenimento e la navigazione. Una firma sonora esclusiva, sviluppata in collaborazione con Jean-Michel Jarre, arricchisce l’esperienza acustica. Le modalità di guida Multi-Sense consentono di personalizzare l’esperienza di guida e l’illuminazione interna. L’intelligenza artificiale offre suggerimenti proattivi, migliorando il comfort a bordo.

L’esperienza a bordo è pensata per il massimo comfort di conducente e passeggeri. L’abitacolo è spazioso, con 278 mm di spazio per le ginocchia nella seconda fila. Il benessere acustico è assicurato dal sistema smart cocoon, che isola l’abitacolo dai rumori esterni. Il bracciolo posteriore ’ingenius’ offre vani portaoggetti e supporti per dispositivi elettronici. Il tetto Solarbay si oscura a segmenti, gestendo la luminosità e la temperatura.

Il Marchio si impegna per uno sviluppo sostenibile, con l’utilizzo di materiali riciclati e processi produttivi ottimizzati. Il 54% dei componenti è prodotto da fornitori francesi. Il 24% dei materiali proviene dall’economia circolare, con un focus sul riciclo a ciclo chiuso. Il 90% della massa del veicolo è riciclabile, in conformità con la Direttiva 2005/64/CE. Il motore elettrico, prodotto in Francia non contiene terre rare. La batteria è progettata per essere riparabile e riutilizzabile. L’assenza di pelle negli interni riduce l’impatto ambientale. I sedili sono realizzati con fibre riciclate. Presenta uno scenario di guida e vita a bordo pratico e virtuoso.