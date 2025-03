Renault 4 elettrica. Torna l’auto da vivere

Un’auto compatta, versatile e adatta alla vita di tutti i giorni. La Renault 4 E-Tech Electric reinventa il concetto di voiture à vivre, attualizzandolo grazie al ritorno di un modello iconico, seppur caratterizzato da un cuore elettrico. La nuova R4 si prende anche i riflettori italiani e dopo aver catturato l’attenzione del Salone dell’Auto di Parigi dello scorso anno, palcoscenico di casa dove si è tenuta l’anteprima mondiale di questo nuovo modello, ecco che la compatta familiare full electric fa il suo debutto anche nel nostro Paese in occasione dell’apertura degli ordini: la nuova Renault 4 E-Tech Electric sarà infatti è già disponibile per i possessori di R4 R Pass mentre è già ordinabile da tutti dal 12 marzo scorso.

Una gamma semplice, con 3 allestimenti e due versioni con differente taglio di batteria e potenza della powertrain. La nuova R4 E-Tech Electric viene declinata nelle varianti Evolution, Techno e Iconic e nelle versioni Urban Range, con batteria da 40 kWh e Confort Range che invece vanta una batteria da 52 kWh. Nel primo caso l’unità elettrica eroga una potenza di 120 CV, 90 kW e 225 Nm di coppia mentre nel secondo caso il motore elettrico eroga 110 kW, 150 CV e 245 Nm di coppia. L’accumulatore ha una chimica NMC e vanta un’autonomia complessiva che passa da 308 a 408 km con una sola ricarica. La nuova Renault 4 E-Tech Electric si può ricaricare in corrente alternata fino a 11 kW per passare dal 15 all’80% è di 3 ore e 13 minuti con la batteria da 52 kWh e 2 ore e 37 minuti con la batteria da 40 kWh.

La Confort Range è compatibile anche con la ricarica rapida in DC fino a 100 kW mentre la Urban Range si ferma in corrente continua a 80 kW, per recuperare dal 15 all’80% del range di percorrenza in soli 30 minuti. Integrato anche il V2L, il Vehicle-to-Load, per ricaricare dispositivi elettronici da 220 V. Per il massimo dell’esperienza en plein air, nel corso dell’anno arriverà la versioni Plein Sud , dotata di tetto apribile elettrico in tela. Una copertura di grandi dimensioni, 92x80 cm, che permetterà ai passeggeri dei sedili posteriori di usufruire dei vantaggi dell’apertura senza sacrificare l’altezza al padiglione.

La gamma di nuova R4 E-Tech Electric sarà altamente personalizzabile, con una serie di accessori prodotti con la tecnica della stampa 3D presso la Refactory di Flins. Tra questi leva del cambio e-pop shifter, organizer intelligenti e vani portaoggetti aggiuntivi, disponibili in più motivi originali come NumbR4, Br4celet e FloweR4.

In un secondo momento poi i clienti potranno anche scegliere motivi per personalizzare il design esterno a livello di tetto, cofano, parafanghi e paraurti anteriori e posteriori. I motivi saranno disponibili in più varianti: Fl4sh (Giallo/ Blu Celeste) per accentuare la sportività e NumbeR4 (Argento / Rame) per esaltare l’eleganza. La nuova Renault 4 E-Tech Electric arriverà nelle concessionarie italiane a partire dal mese di giugno.