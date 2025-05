Renault 4 elettrica. Fascino retrò e super tecnologie

Belle, elettriche e iconiche. Dopo R5 nella gamma a zero emissioni della casa francese arriva Renault 4 E -tech Electric. Sì proprio lei, l’auto in jeans, la vettura ’da vivere’ nata nel 1961 come simbolo di avventura e di libertà. Dal suo debutto sul mercato al 1992 ha venduto 8 milioni di unità, risultando il quarto modello nella storia dell’auto. Costruita interamente in Francia e assemblata a Maubeuge, arriverà a giugno sul mercato italiano con prezzi che partono da 29.900 euro per la versione Evolution fino ai 36.900 della Iconic.

Il retrofuturismo predicato dal gran capo Luca De Meo si applica perfettamente all’ultima nata di Renault. Perché il look di R4 ricalca fedelmente il modello iconico a cui si ispira: le tre bande a rilievo lungo i fianchi, la calandra con i fari rotondi, il Lingotto a trapezio posteriore e le luci verticali. Sembra un felice salto indietro nel tempo ma l’avventurosa creatura di oggi sottolinea il suo stile sportivo con passaruote evidenti, barre sul tetto e gomme da 18 pollici.

Anche le dimensioni chiariscono che questa è un’auto di segmento B destinata alla famiglia. Con 4,14 metri di lunghezza, supera di 22 la R5 e di 6 cm la Zoe. Costruita sulla stessa piattaforma della R5, contiene il peso sotto i 1500 kg, ha un baricentro molto basso che favorisce la stabilità, e uno spazio supplementare per le gambe di 164mm nei sedili posteriori.

Il bagagliaio è da 420 litri ed è scomponibile in zone di stoccaggio per consentire ogni tipo di carico. Il vano, comodissimo, è a soli 607 mm da terra, tanto che puoi allacciarti le scarpe senza nessuno sforzo per la schiena. Il tettuccio in tela apribile di un metro di lunghezza completa l’identikit di un’auto che ama il rapporto con la natura. Nella versione Plein Sud il tettuccio si apre automaticamente appena ci si siede.

Due le proposte di motorizzazione: la Urban da 120 cv con batteria da 40 kWh e 308 km di autonomia e la Comfort da 150 cv con batteria da 52 kWh e autonomia di 409 km. Per un’auto che vuole estendere il suo utilizzo al weekend non sono ‘range’ da capogiro ma il peso ridotto della batteria a quattro scomparti (-20 kg rispetto alla Zoe) migliora l’efficienza e aiuta a contenere i prezzi. Alla guida Renault 4 si conferma auto piacevole e versatile. Ampi spazi anche nei sedili posteriori, grande luminosità, materiali solidi e mai pacchiani offrono il quadro di una vettura da vivere.

Alla guida il sistema Extended Grip aiuta a mantenere la massima aderenza su ogni tipo di terreno e le sospensioni multilink sono il passaporto per una guida reattiva e dinamica in curva. Si può scegliete fra tre modalità (Eco, Comfort e Sport) e l’ultima garantisce brio e vivacità anche in salita e nei sorpassi. Sull’alta costa che fiancheggia l’Oceano, a nord di Lisbona, Renault 4 è a suo agio in ogni situazione. L’agilità e il piacere di guida sono da R5 ma aumentano la stabilità e il comfort interno. Eccellenti le prestazioni con accelerazione da 0 a 100 in 8,2 secondi e una velocità massima di 150 km/h.

In città molto utile l’uso del One Pedal: si guida spingendo e rilasciando il solo acceleratore con palette al volante che regolano 4 diversi livelli di decelerazione automatica. Il caricatore è bidirezionale e può essere utilizzato anche per ricaricare apparecchi domestici come un barbecue, un ferro da stiro o un aspirapolvere. A una stazione ad alta tensione si può ricaricare dal 15 all’80 per cento in trenta minuti. E il ’Charge Pass’ di Mobilize consente l’accesso a 800 stazioni di ricarica in 25 Paesi. R4 culla un sogno neppure tanto segreto: spingere le famiglie italiane verso l’avventura con un’auto elettrica di nuova generazione con una grande storia nel proprio Dna.