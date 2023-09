Reinova e Sattelo ottimizzano in sinergia la termica delle e-car

Reinova, società specializzata nello sviluppo, test e validazione di componenti per il powertrain elettrico, e l’azienda ceca Sattelo, specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative per l’industria automotive, danno vita a un centro di competenza unico nel campo della gestione termica per e-car. L’obiettivo dell’accordo concluso prevede, attraverso questo polo innovativo, di sviluppare componenti e la gestione termica del motore, andando ad aumentare l’efficienza del veicolo e l’ottimizzazione delle prestazioni, riducendo i costi e perfezionando la produzione.

Il sistema di gestione termica del veicolo, per applicazione automotive, è un sistema complesso che fornisce condizionamento della temperatura ai principali sottosistemi del veicolo, con l’obiettivo di massimizzare l’autonomia di guida e garantire la sicurezza della batteria.

"Abbiamo iniziato questa attività nel 2021 – ha dichiarato il Ceo di Reinova Giuseppe Corcione (nella foto con Tomas Mrkvica Managing Director Sattelo e Peter Drage, Business Development Manager Reinova) – con un importante investimento per la gestione termica del veicolo. Ora è arrivato il momento di combinare simulazione e test e unire le forze con Sattelo". Il tutto mentra l’Ue punta sull’economia circolare con l’approvazione di un nuovo quadro normativo per le batterie e la propulsione sostenibile.

Il modello di collaborazione Reinova & Sattelo, che compongono un team internazionale e multilingue, prevede un sinergia per cui le due aziende lavoreranno e si rapporteranno con i clienti come se si trattasse di una società unica, grazie alla condivisione strategica delle risorse, del know-how e delle infrastrutture. Entrambe le società possiedono anni di esperienza in progetti di Vehicle Thermal Management Systems (VTMS) derivante da diversi progetti eseguiti per clienti OEM e Tier.