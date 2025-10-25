Regional Air Mobility. Enac punta sul rilancio degli aeroporti minori

Restituire nuova vita ai cosiddetti aeroporti minori e offrire un’alternativa di mobilità a costi sostenibili, addirittura alternativa all’automobile. È quello che si prefigge l’Enac con il progetto Regional Air Mobility (Ram) per arrivare voli di linea su aeroporti minori come Roma Urbe, Milano Bresso, Venezia Lido, collegando città medio-piccole con rotte dirette a corto raggio.

Il progetto prevede l’impiego di aeromobili leggeri e di dimensioni contenute, come il King Air B200 e il Tecnam P2012, con un numero di passeggeri limitato (fino a 19) e in grado di atterrare su piste corte volando su distanze che variano dai 300 a 600 chilometri. L’obiettivo è contenere il costo del biglietto che per essere competitivo anche con gli altri mezzi di trasporto non deve superare gli 80-100 euro a tratta. Un risultato che Enac conta di ottenere usufruendo dei contributi regionali e del meccanismo della continuità territoriale che viene applicato per gli abitanti di Sicilia e Sardegna.

Attualmente la società ha in gestione, attraverso la controllata Enac Servizi, ventuno aeroporti minori distribuiti nelle regioni italiane tra i quali spiccano Roma Urbe, Milano Bresso e Venezia Lido. Sono allo studio collegamenti verso l’Elba, Arezzo, Perugia, Siena, Tortolì, Viterbo, L’Aquila. In alcuni casi gli aeroporti dovranno essere sottoposti ad adeguamenti strutturali con la realizzazione di nuove piste, terminal e un sistema di sicurezza. Inoltre si prevede l’integrazione con gli altri mezzi di trasporto per consentire ai passeggeri di raggiungere velocemente la loro destinazione.

Un progetto di "connettività orizzontale" tra le diverse regioni e aree geografiche del Paese, in particolare le più difficili da raggiungere dal punto di vista dei trasporti. Oggi a garantire questo tipo di collegamenti in molti casi sono le compagnie di jet privati, ma a costi decisamente più elevati.