Record trasporto aereo. Superati i livelli raggiunti prima della pandemia

Il 2025 si annuncia da record per il trasporto aereo che si prepara a raggiungere un nuovo massimo, pari al 108% (quindi l’8% in più) dei livelli raggiunti nel 2019. Si tratta del secondo migliorameno consecutivo rispetto al parametro chilometri-passeggeri a pagamento rispetto al periodo pre-Covid, lo scorso anno il dato era stato pari a 103%.

I dati nuovamente positivi hanno spinto la società di consulenza Bain & Company ad aggiornare, rivedendole al rialzo, le proprie previsioni sul traffico aereo con una stima entro il 2040 a 14,8 trilioni di chilometri-passeggeri nello scenario base, equivalenti al 178% del volume del 2019, nonostante le previsioni macroeconomiche riflettano un certo rallentamento a causa dell’aumento delle pressioni tariffarie e dell’incertezza legata al commercio globale.

Nonostante le sfide a breve termine, Bain & Company è ottimista sul futuro del trasporto aereo. Le previsioni indicano una crescita annuale del traffico aereo globale del 4,7% fino al 2030, con i “revenue passenger kilometers” (RPK) che raggiungeranno i 11,4 trilioni, con un aumento del 136% rispetto ai volumi del 2019.

L’allentamento previsto delle pressioni legate al costo della CO2 e i ritardi nell’introduzione di alcune imposte climatiche hanno creato maggior margine per la crescita della domanda di trasporto aereo, in particolare nei segmenti più sensibili al prezzo. L’Asia si prevede continuerà a trainare la crescita della domanda globale, con un traffico intraregionale previsto in aumento del 131% tra il 2019 e il 2040.

La domanda intraregionale del Nord America continuerà a crescere costantemente, con un incremento previsto del 54% tra il 2019 e il 2040. Sebbene più modesta, nello scenario tracciato anche la crescita del traffico tra Europa e Nord America si annuncia mantenere slancio, con un aumento stimato di circa il 44% nello stesso periodo.

L’introduzione di aerei più efficienti e la riduzione dei prezzi reali dei biglietti continueranno a stimolare l’espansione. La domanda per viaggi di piacere e per il “bleisure” (combinazione di affari e tempo libero) continuerà a guidare la crescita.