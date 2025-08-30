Rebus metropolitana: mancano 479 milioni

La città aspetta l’arrivo della metropolitana da più di trent’anni. E il prolungamento della linea lilla M5, da Bignami a Monza nord, potrebbe finalmente trasformare quell’attesa in binari. Non sarebbe solo un’opera di trasporto: segnerebbe un primato, il primo collegamento sotterraneo tra due province italiane. Ma il sogno, arrivato a un passo dalla concretezza, si è incagliato in una zavorra da 589 milioni di euro di extracosti maturati durante gli anni della pandemia da Covid e le ancora attuali guerre. Il ricalcolo dei costi, svolto dal Comune di Milano ad agosto 2024, ha fermato tutto. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, incontrando per due volte - tra giugno e luglio di quest’anno - Regione Lombardia e i sindaci dei Comuni coinvolti, ha però rassicurato che nessun taglio verrà fatto alle 11 fermate di prolungamento previste, e ha già messo sul tavolo 100 milioni di copertura dal ministero, a cui se ne sono aggiunti altri 10 da Regione Lombardia. Restano da trovare altri 479 milioni di euro. Il percorso burocratico è iniziato nel 2016, con un accordo di programma tra Stato, Regione e Comuni di Milano, Monza, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Nel 2019 il progetto di fattibilità era approvato: 1,296 miliardi coperti interamente, con 931 milioni dallo Stato, 283 milioni da Regione, e 82 milioni dai Comuni (37 da Milano, 27,5 da Monza, 13 da Cinisello, 4,5 da Sesto).

Il tracciato prevede quattro fermate a Cinisello, e sette, invece, a Monza: Campania, Marsala, Stazione Fs, Centro Trento Trieste, Villa Reale, Ospedale San Gerardo e Polo Istituzionale. Il 2024 sembrava l’anno della svolta con l’arrivo a giugno del Paur, il via libera regionale alla fase esecutiva. Poi, la stangata degli extracosti. Quando le coperture saranno trovate, occorreranno sette anni per i cantieri.