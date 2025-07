Rave SLR ID2. L’anima racing di casa Wilier

Quando il ciclismo incontra l’arte e la moda....nasce Wilier Rave SLR ID2. Estetica radicale, leggerezza, materiali di ultima generazione e anima racing, come da Dna dello stilosissimo brand, acronimo di “W l’Italia Libera e Redenta“, fondata nel 1906 a Bassano del Grappa, Vicenza, da Pietro Dal Molin. E rilanciata - dopo un lungo periodo di appannamento, fino alla chiusura dei battenti - nel 1969 grazie all’intuizione dei fratelli Lino e Antonio Gastaldello da Rossano Veneto, capitani coraggiosi che seppero dare la sterzata giusta nella storia imprenditoriale di Wilier. Azienda che oggi gode di salute di ferro (anzi, di carbonio visto che i telai sono in questa fibra nobile e performante nella maggior parte dei casi) con fatturato in crescita a 70 milioni di euro e centinaia di migliaia di fan sparsi nel mondo. Tanto che oggi l’estero rappresenta ormai l’80% del fatturato del gruppo, presente in tutti i Paesi del mondo dove ci sono sport di competizione con la bici. I primi mercati esteri sono quelli tedesco e francese, poi Benelux, Spagna, Svizzera, Austria.

E sui gioielli Wilier hanno corso, tra i tanti, Fiorenzo Magni (primo successo al Giro nel 1948), Marco Pantani protagonista del record di scalata all’Alpe d’Huez nel 1995 e di nuovo nel ’97 (in 37 minuti e 35 secondi), fino a quel “Cannonball“ Mark Cavendish che al Tour de France 2024 ha stabilito il record di vittorie di tappa (35).

E allora l’ultima nata, Rave SLR ID2, non si limita a percorrere strade e sentieri, ma viaggia nel tempo e nello stile. Progettata, verniciata e assemblata in Italia, nasce da un lavoro a quattro mani tra Wilier Triestina e atleti internazionali della scena gravel, che hanno testato la bici su ogni tipo di terreno. Il risultato è una bici capace di affrontare percorsi lunghi, misti, imprevedibili. Ma soprattutto, è una bici che sa farsi guardare. In sapiente equilibrio tra artigianalità e tecnologia.

Basti pensare all’aerodinamica evoluta: le tubazioni sono state riprogettate in galleria del vento per abbattere la resistenza all’aria. Tradotto in un esempio? A 35 km/h, si risparmiano 5,3 watt. E c’è il tocco di stile tipicamente Wilier, stavolta ispirato all’energia della cultura underground e alle icone digital degli anni ’90: dal “Pixel Green“, verde vibrante e acceso ispirato ai pixel fluorescenti degli schermi a tubo catodico, al Glitch Black, nero sofisticato con fibre di carbonio a vista, Neon Purple in viola elettrico e notte, al Vintage in alta definizione del Byte Cream.

Dopo Verticale, uscita l’anno scorso e dedicata ha chi ha voglia di scalare le vette, anche a pendenze impossibile, la gravel Rave SLR ID2 è pensata non solo per correre, ma per raccontare molteplici avventure sulle “strade bianche“, lungo sterrati e sull’asfalto.