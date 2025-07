Rapidglass si cambia. Adesso il controllo passa ad A21 Holding

La società attiva nel settore delle riparazioni automotive, A21 Holding, annuncia il proprio ingresso nel capitale sociale di Rapidglass, network di professionisti specializzati nella riparazione e sostituzione di vetri per auto e veicoli commerciali. L’acquisizione dell’81% delle quote, rappresenta un passo decisivo nel piano di crescita del Gruppo per il triennio 2025-2027.

L’accordo apre nuove e concrete prospettive per lo sviluppo del mercato della riparazione e

sostituzione di vetri per auto in Italia - un comparto che secondo stime vale oltre 300 milioni di euro l’anno. Rapidglass nel 2024 ha registrato un giro d’affari di 12,5 milioni di euro ed A21

Holding punta a raddoppiare questo valore entro il 2027.

"Con questa operazione, A21 Holding intende potenziare la riparazione e sostituzione di vetri per auto all’interno delle carrozzerie, integrando, anche con potenti strumenti informatici, un servizio oggi sempre più richiesto da compagnie assicurative e clienti privati - spiega Matteo Massone, Ad e direttore generale di A21 Holding - Un ritorno atteso che rafforza la sinergia con Carsafe e Autosicura, già attori centrali del nostro ecosistema".

Attraverso Rapidglass, che opera su tutto il territorio nazionale con una rete di circa 400 centri soprattutto nel comparto della riparazione e sostituzione di vetri per auto delle flotte di noleggio, il gruppo potrà offrire un servizio altamente specializzato, capillare e digitale, grazie a un portale proprietario che gestisce in modo integrato il flusso dei sinistri. L’operazione si inserisce in un più ampio piano triennale di sviluppo che prevede per A21 Holding il raggiungimento di 200 milioni di euro di fatturato consolidato entro il 2027.