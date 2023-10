Raben Sittam potenzia la rete di trasporto con la Svizzera

Raben Sittam ha avviato una nuova partnership con Streck Transport AG, leader di mercato per i servizi di trasporto e logistica nel territorio al confine tra Germania, Francia e Svizzera, che va a consolidare ulteriormente la sua posizione nell’Europa centrale. Streck Transport AG con sede a Pfungen, in Svizzera, può contare su oltre 70 anni di esperienza nel settore, 80.000 m2 di capacità di magazzino, più di 550 veicoli e 1200 dipendenti. Raben Sittam potrà così offrire ai suoi clienti servizi potenziati sulla tratta Italia-Svizzera con collegamenti giornalieri, connessioni rapide e transit time affidabili.

Raben Sittam, da oltre sessant’anni leader nel mercato del trasporto groupage internazionale, terrestre, marittimo e aereo, si impegna da sempre per realizzare il proprio sogno di un’Italia sempre più interconnessa anche, e soprattutto, attraverso la scelta di business partner che condividano la sua stessa passione per l’eccellenza e per l’innovazione dei servizi, e che sappiano mettere al centro la soddisfazione dei propri clienti. Streck Transport AG, dal canto suo, può contare su oltre 70 anni di esperienza nel settore così i clienti di tutte le tratte potranno usufruire di un monitoraggio a 360° delle spedizioni grazie alle moderne soluzioni informatiche messe a disposizione.

Tra queste un sistema di gestione delle spedizione, oltre ai servizi digitali MyRaben, per il loro tracciamento; MyOrder, per inserire autonomamente i propri ordini e procedere con il processo della spedizione, seguendone poi i movimenti con il tool Track & Trace; e MyOffer - disponibile anche nella modalità ’anonimo’ dedicata ai clienti che non hanno ancora un account in myRaben - per richiedere un’offerta SPOT h24 con possibilità di conferma attraverso un solo click.

Egidio Scala