R1250 GS BMW celebra la sua storia

’Ultimate edition’, ovvero un qualcosa, quel qualcosa di definitivo che racconta al meglio una storia. Una cavalcata, come nel caso di BMW R1250 GS, iniziata da oltre 40 anni e celebrata appunto con un modello unico, ricercato e che si porta dentro il meglio del passato e il bello del futuro. E’ in effetti la Ultimate Edition di questo modello è un’edizione speciale caratterizzata da estetica e dotazione esclusive e reso ancora più pregiato e prezioso da una tiratura limitata di 2.100 esemplari distribuiti in tutto il mondo. Segnata da un’estetica decisamente moderna, la nuova R 1250 GS integra una serie di preziose caratteristiche che rendono omaggio a oltre 40 anni di eredità di Spirit of GS.

Dettagli unici e dedicati, è poi grazie ai pacchetti inclusi nella sua configurazione che il gioiello BMW racconta bene tutte le sue emozioni. I pacchetti estetici Shadow impreziosiscono la moto grazie alle componenti lavorate dal pieno e rifinite con trattamenti superficiali esclusivi. Il pacchetto Dynamic affina le qualità sportive della moto, sia su strada che off-road, e offre il massimo in termini di sicurezza. Comprende il Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment), le modalità di guida Pro e il cambio elettro assistito.

Con il pacchetto Touring, anche i viaggi più lunghi sono all’insegna del comfort, del relax e del divertimento. Il pacchetto Touring comprende il Cruise Control, la predisposizione per il navigatore, i paramani ed i supporti borse. Il pacchetto Comfort rende comode sia la partenza che la marcia anche in caso di freddo, grazie al Keyless Ride e alle manopole riscaldabili; il pacchetto include inoltre l’impianto di scarico cromato.

E nel cuore delle celebrazioni, per i suoi 100 anni di storia, BMW Motorrad presenta le due protagoniste del mondo Heritage experience – la Roadster R nineT e la Cruiser R 18 con big boxer – come modelli in edizione speciale che raccontano appunto il secolo di vita (100 Years). In linea con l’anno di fondazione di BMW Motorrad, entrambi i modelli sono limitati a 1923 unità ciascuno.

Il linguaggio stilistico della R nineT si ispira alla passione ininterrotta di BMW Motorrad per il motore boxer. Serbatoio compatto e una posizione di seduta eretta delineano da subito il classico design da roadster, oltre a materiali di alta qualità ed elementi di design eleganti. La nuova R nineT 100 Years diventa un’edizione esclusiva per l’anniversario grazie a numerose altre caratteristiche speciali. Il cuore è sempre il motore boxer a due cilindri raffreddato ad ariaolio da 80 kW (109 CV).

Quindi BMW R18 100 Years, il grande boxer progettato con stile, grinta ed eleganza. L’immancabile pezzo forte della R 18 100 Years è il motore boxer da 67 kW (91 CV) con la più grande cilindrata mai installata da BMW Motorrad. Sia tecnicamente che visivamente, la BMW R 18 prende in prestito da famosi modelli BMW come la BMW R 5 e riporta l’attenzione sull’essenziale del motociclismo: tecnologia pura e senza fronzoli e il motore boxer come epicentro del piacere di guida.