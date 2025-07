Questione di sharing. Auto, bici e scooter si prenotano con un clik

Firenze sta puntando con decisione sulla mobilità condivisa, un settore in rapida espansione che contribuisce a ridurre il traffico e a migliorare la qualità dell’aria. Il bike sharing, il car sharing e lo scooter sharing rappresentano oggi una valida alternativa all’auto privata. Nel 2024, il bike sharing fiorentino ha registrato oltre 1,5 milioni di viaggi, con una media quotidiana di circa 6.000 spostamenti.

Nei primi mesi del 2025, i dati mostrano un ulteriore incremento del 18%, raggiungendo in media 7.000 viaggi al giorno. Il servizio di bike sharing è affidato all’operatore RideMovi, con una flotta composta da circa 2.000 biciclette tradizionali e 1.000 a pedalata assistita. Il car sharing, invece, è rappresentato principalmente da Enjoy, con una flotta mista di veicoli elettrici e termici conformi alle normative Euro 6. Il servizio consente l’accesso alle Zone a Traffico Limitato e la sosta gratuita in aree dedicate. L’utilizzo è semplice e digitale: gli utenti prenotano e sbloccano i mezzi tramite app, con una presenza capillare nel territorio cittadino.

Nel campo dello scooter sharing operano società come Bit Mobility e Bird Rides, che offrono veicoli elettrici per spostamenti rapidi e agili nel centro storico e nelle zone limitrofe. La regolamentazione comunale prevede l’obbligo di casco per l’uso dei monopattini elettrici, che sono anch’essi parte integrante dell’offerta sharing cittadina.Per favorire comportamenti virtuosi, il Comune ha introdotto norme specifiche volte a garantire un corretto parcheggio dei mezzi condivisi.

A supporto di questa strategia, l’amministrazione ha lanciato il progetto "Muoversi facile", che prevede incentivi economici, sconti e cashback per chi combina trasporto pubblico e sharing, partecipando anche a campagne di monitoraggio dei flussi di mobilità. Nel complesso, Firenze sta costruendo un sistema integrato che combina mezzi pubblici, biciclette, auto e scooter condivisi, per una mobilità più fluida e meno inquinante La sfida è rendere questi servizi accessibili, sicuri e sostenibili, garantendo un’organizzazione efficace e regole chiare.

Gab. Man.