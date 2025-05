Quella piccola ’belva’ agile e divertente. In città c’è Sym Colibrì

Eccolo lo scooter che il mercato sembrava chiedere e che di sicuro aspettava con ansia. Sym ha messo in strada il suo Colibrì, scooter capace di mettere d’accordo le pretese di tutti. Di chi vuole una guida fluida, sportiva e accattivante. E di chi punta soprattutto sulla comodità e sulla praticità.

L’obiettivo? Regalarsi un’estate con il vento in faccia, senza trascurare il fatto che Colibrì sarà poi un prezioso compagno di avventura anche quando la bella stagione andrà in pensione. Un design che si distingue. Una carrozzeria cangiante. L’esclusiva tecnologia twin spark. La straordinaria ottimizzazione dei consumi. La praticità che si fa comodità.

Tutto questo e molto altro rendono il nuovo CLBCU , meglio detto appunto Colibrì , uno scooter dalla personalità davvero insolita e peculiare , un mezzo perfetto per dominare con eleganza e originalità le strade della giungla metropolitana. Una “belva” sinonimo di libertà e compattezza: scivola attraverso il traffico con un’agilità senza pari, distinguendosi per le sue linee armoniche ed originali e il suo profilo coeso e fluido , capace di ridurre sensibilmente la resistenza al vento.

I colori iridescenti si ispirano al piumaggio del colibrì: la tecnica di rivestimento multistrato consente alla carrozzeria di mostrare diverse sfumature, in base alla vividezza e al modo in cui la luce vi si riflette. Il lato green di CLBCU non si limita alle somiglianze di design e funzionalità con il colibrì, ma diventa una scelta consapevole ed ecologica per la mobilità urbana grazie alla straordinaria ottimizzazione dei consumi : consente infatti una percorrenza di ben 60km con un litro!

Ri.Ga.