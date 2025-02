Quatrac Classic. Lo pneumatico all season per auto d’epoca

Apollo Tyres ha presentato Vredestein Quatrac Classic, uno pneumatico premium all-season per auto d’epoca che combina un look senza tempo con una struttura e materiali moderni, garantendo prestazioni superiori in termini di aderenza e trazione per tutto l’anno.

Il Quatrac Classic, leggero e silenzioso presenta un battistrada direzionale con ’intagli di evacuazione’ per resistere all’aquaplaning. La mescola innovativa Full Silica garantisce una tenuta di strada sicura in ogni condizione, ghiaccio e neve, come certificato dal marchio ’Three-Peak Mountain Snowflake’ (fiocco di neve e montagna a tre cime) stampato sulla parete laterale.

Disponibile dal secondo trimestre del 2025, il pneumatico sarà proposto in due delle misure più diffuse per la stagione invernale, pensate per le auto classiche utilizzate tutto l’anno. La misura 185/70 R15 89 V è ideale per modelli come la Triumph TR4/5, la Volkswagen Beetle, la Porsche 911 precedente al 1990 e la Volvo Amazon; mentre lo pneumatico più stretto 125 R15 68 S perfetto per i modelli Citroën, tra i quali Méhari, Dyane e la 2CV.